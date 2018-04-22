السفير البريطاني الجديد يصل الخرطوم ويسلم أوراقه للخارجية

الخرطوم 22 أبريل 2018- سلم السفير البريطاني الجديد، لدى الخرطوم عرفان صديق، الأحد، نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية في الخرطوم توطئة لتقديمها لرئيس الجمهورية لأجل الاعتماد.

سفير المملكة المتحدة لدى السودان عرفان صديق

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) إن عرفان التقى وزير الخارجية بالإنابة محمد عبد الله ادريس الذي أكد للدبلوماسي البريطاني تعاون الوزارة الكامل من أجل تسهيل مهمته.

وعمل عرفان صديق الذي تمت تسميته سفيرا لدى الخرطوم في فبراير الماضي في عدة محطات منها القاهرة، دمشق، بغداد ونيودلهي، كما تمت إعارته لوزارة الخارجية الأميركية كموظف سياسي، وعمل في حلف شمال الأطلسي وفي قسم عمليات السلام في الشرق الأوسط

وطلب الوزير السوداني من السفير نقل تحياته وتقديره لوزير الخارجية البريطاني، مشيراً الى الترتيبات الجارية لانعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين خلال هذا الاسبوع.