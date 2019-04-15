السفير البريطاني يحث المجلس العسكري على تجنب استخدام العنف

الخرطوم 15 أبريل 2019- التقى سفير المملكة المتحدة في السودان عرفان صديق بنائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري محمد حمدان دلقو "حميدتي" للمطالبة بعدم استخدام العنف ضد المدنيين.

سفير المملكة المتحدة لدى السودان عرفان صديق

وجرى الاجتماع بعد ورود أنباء عن محاولة قوات الجيش اليوم الاثنين فض الاعتصام الذي استمر لمدة 10 أيام خارج مقر الجيش.

وفي تغريدة نشرها الاثنين، قال عرفان إن لقائه مع الفريق حميدتي لا يعني تأييد أو منح الشرعية، وأضاف "ولكن للتأكيد على الخطوات (التي) تريد المملكة المتحدة أن ترى أنها اتخذت لتحسين الوضع في السودان. وكان الطلب الأول هو عدم استخدام العنف لفض الاعتصام بالقوة ".

ويقول المحتجون أنهم عازمون على عدم إنهاء احتجاجهم حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية تشكلها قوى إعلان الحرية والتغيير.

وفي بيان مشترك أصدرته الأحد مع البلدين الآخرين في الترويكا، حثت الولايات المتحدة المملكة المتحدة المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين.

وقالت الترويكا "من الأهمية بمكان أن تستمع السلطات إلى نداءات الشعب السوداني. والأكثر إلحاحًا ، يجب ألا تُواجه الاحتجاجات السلمية المستمرة بالعنف من أي جهة".

وشددوا على أن "السودان يحتاج إلى انتقال منظم إلى حكم مدني يؤدي إلى الانتخابات في إطار زمني معقول".