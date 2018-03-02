السفير السوداني يستأنف مهامه في القاهرة الإثنين المقبل

الخرطوم 3 مارس 2018- كشف السفير السوداني لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم عن عودته لمصر الإثنين المقبل لاستئناف عمله، وذلك بعد شهرين من استدعاءه للخرطوم.

سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم ـ إرشيفية

وأكد عبد المحمود في تصريحات الجمعة أنه سيمارس عمله المعتاد عقب عودته للقاهرة وسيعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين بلاده ومصر.

وكان السفير السوداني أكد قبل أيام أن عودته لمواصلة مهامه بالقاهرة، ستكون عقب انفضاض مؤتمر للسفراء عقد في الخرطوم هذا الأسبوع واختتم الأربعاء.

ونقل موقع (العربي الجديد) عن السفير السوداني، الجمعة قوله إنّ مهمته في المدة المقبلة ستكون "المتابعة والحرص على تنفيذ مخرجات الاجتماع الرباعي فورًا ودون إبطاء، وحلّ القضايا التي استوجبت استدعاءه ".

وأبان أنّ عودته الاثنين المقبل "لا تعني أن القضايا حُلت؛ بل إن هناك التزامًا جديًا بحلها".

وفي رده على سؤال عن توقعاته بشأن أداء الإعلام المصري المتهم بتأزيم العلاقة بين البلدين، قال عبد الحليم: "سنراقب ونتابع بدقة أداء الإعلام المصري، ومدى التزامه بالكفّ عن كل مأ من شأنه الإساءة لعلاقات البلدين، والتعريض بقيادة السودان وخياراته".

وكانت وزارة الخارجية السودانية استدعت سفيرها إلى الخرطوم في الخامس من يناير الماضي، دون أن توضح الدواعي المباشرة للخطوة واكتفت بالقول إنها تجئ في إطار التشاور.

وأوضح السفير في تصريحه الأحدث إنّ الخلافات التي أثّرت على العلاقة بين البلدين ترتبط بأمور سيادية وحدودية وسياسية وأمنية وقنصلية وإعلامية.

وشهدت العلاقات السودانية المصرية انتكاسة واضحة خلال يناير الماضي وصلت حد إعلان الخرطوم تحسبها لتهديدات أمنية من اريتريا ومصر على الجبهة الشرقية.

لكن أسمرا والقاهرة سارعتا لنفي تلك الاتهامات، بينما شهدت العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لقاء قمة بين الرئيسين السوداني والمصري اتفقا خلاله على توجيه قادة الدبلوماسية والمخابرات في البلدين بوضع خارطة طريق لمعالجة التوترات وترميم العلاقات بين الدولتين.

و في الخرطوم نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية الجمعة أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، سيشارك في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة يومي 6-7 من مارس الجاري، برفقة سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، الذي أكد وفقا للمركز المقرب من الدوائر الحكومية مشاركته في الاجتماع بوصفه مندوب السودان الدائم بالجامعة العربية.

وقال عبد الحليم، إن جدول أعمال الاجتماع الدوري يناقش العديد من القضايا العربية خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع باليمن وليبيا وسوريا، بالإضافة للقضايا الإدارية والمالية التي تهم الجامعة العربية.