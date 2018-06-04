السفير الصيني يلتقي نائب رئيس جنوب السودان في جوبا

جوبا 4 يونيو 2018-التقى السفير الصيني لدى جنوب السودان شي شياندونغ بالنائب الأول للرئيس تعبان دينق في العاصمة جوبا لمناقشة التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

تعبان دينق النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان... (رويترز)

وخلال الاجتماع أشاد دينق بالعلاقات الجيدة بين جنوب السودان والصين، مثمناً بدعم بكين طويل الأمد ومساعدتها السخية للدولة الوليدة. كما أعرب نائب الرئيس عن أمله في إحراز مزيد من التقدم في التعاون العملي بين البلدين.

من جانبه قال السفير الصيني إن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع جنوب السودان.

وأضاف " الصين ترغب في تعزيز التعاون المتبادل في بناء البنية التحتية وغيرها من المجالات، ونأمل أن يحقق جنوب السودان السلام والاستقرار في وقت مبكر وأن الصيت ستظل شريكًا مخلصًا وموثوقًا لجنوب السودان في عملية السلام والتنمية".

وفي الوقت نفسه تبادل الطرفان وجهات النظر حول مواصلة تنفيذ ثمار قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي وتفاصيل مشاريع البنى التحتية.