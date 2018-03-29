السلطات الأمنية تخلي سبيل رئيس حزب المؤتمر السوداني

الخرطوم 29 مارس 2018 ـ أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، الإفراج عن رئيسه عمر الدقير بعد اعتقاله بيد السلطات الأمنية لنحو 80 يوما.

عمر الدقير (يسار) بعد الافراج عنه ليل الأربعاء 28 مارس 2018

وأظهرت صور بثها إعلام الحزب الدقير بادي الهزال والإعياء، وهو يستقبل بمنزله عددا من الأقارب والمهنئين بالخروج من المعتقل.

وقال المتحدث باسم المؤتمر السوداني محمد حسن عربي في تصريح صحفي، إن جهاز الأمن أطلق في الحادية عشر من مساء الأربعاء سراح عمر الدقير المعتقل منذ 7 يناير 2018.

وأضاف: "أثناء الاعتقال ساءت الحالة الصحية للرئيس عمر الدقير وتم عرضه على أطباء مستشفى تابع لجهاز الأمن وهو الآن بحال معقول وروح معنوية عالية وسيتم عرضه على الطبيب للاطمئنان على حالته الصحية".

ونبه المتحدث الى أن السلطات لا زالت تعتقل نائب رئيس الحزب خالد عمر يوسف وعز الدين حريكة أمين أمانة الشباب والماحي سليمان رئيس الحزب بولاية سنار وبدر الدين خميس عضو الحزب.

وتشير (سودان تربيون) الى استمرار اعتقال قيادات الحزب الشيوعي على رأسهم محمد مختار الخطيب وصدقي كبلو وآخرين.

ودان المتحدث باسم المؤتمر السوداني استمرار الاعتداء على حق المعتقلين في الحرية والسلامة وممارسة العمل السياسي.

وتعهد بمواصلة المقاومة الشاملة لسياسات النظام بكافة الوسائل السلمية.

وتابع: "سنعمل مع شعبنا والقوى السياسية من أجل تحقيق أهداف الحراك الذي انتظم صفوفنا من أجل وطن يسع الجميع".

يذكر أن السلطات الأمنية أفرجت الثلاثاء عن رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة، وسبقه الى مغادرة المعتقل المحامي محمد الحافظ.