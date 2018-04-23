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السلطات الأمنية تعتقل قيادي في (المؤتمر السوداني) المعارض

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الخرطوم 23 أبريل 2018- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن السلطات الأمنية اعتقلت الأمين العام مستور أحمد محمد في مطار الخرطوم فجر الإثنين عقب وصوله من جولة خارجية.

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الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد

وأفاد بيان للحزب تلقته (سودان تربيون) إن مستور اقتيد الى مكان مجهول ودون إبداء حيثيات واضحة للاعتقال.

وتشير (سودان تريبون) الى أن الأمين العام للمؤتمر السوداني شارك في اجتماعات (نداء السودان) التي التأمت بباريس الشهر الماضي، كما تجول بين بريطانيا والنرويج وويلز وعقد لقاءات مع فرعيات الحزب هناك.

وتوعد الرئيس السوداني عمر البشير القوى السياسية التي تتحالف مع الحركات المتمردة الحاملة للسلاح، وقال إن إجراءات قانونية ستتخذ في مواجهتها.

ويضم تحالف (نداء السودان) حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة اللتين تقاتلان في دارفور، الى جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة مالك عقار.

وقال حزب المؤتمر السودان إن اعتقال أمينه العام يجئ بعد إسبوعين من إعلان النظام إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ورأى أن مسلك النظام يؤكد كذبه المتكرر ويشير الى أنه "نظام قام على الاستبداد ويحى به ظاناً بأنه سيعصمه من حاضر الفشل والدمار الذي قاد له البلاد التي تقف اليوم على شفا حفرة من الانهيار الشامل".

وأكد بيان الحزب إن اعتقال أمينه العام لن يثنيه عن المسير في طريق معلوم وعورته.

وأضاف "خياراتنا في مقاومة هذا الواقع البائس وفي الإسهام مع أبناء وبنات شعبنا لإسقاط نظام المؤتمر الوطني هي التي تضعنا دوماً تحت سيوف الإغتيال والاعتقال والتشريد وهو ثمن بخس نقدمه بتواضع وحبور فداء لوطن يستحق".



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