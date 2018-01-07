الأمن يعتقل نازحين من مخيم بوسط دارفور

زالنجي 7 يناير 2018 ـ اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني بولاية وسط دارفور، الأحد، 6 من نازحي معسكر "نيرتتي"، 100 كلم شرقي مدينة زالنجي عاصمة الولاية.
وقال المتحدث باسم هيئة النازحين واللاجئين حسين أبو شراتي لـ "سودان تربيون" إن افرادا من جهاز الأمن بمحلية نيرتتي اقتادوا يوم الأحد ستة من نازحي المعسكر الى مباني الأمن بالمحلية من دون توضيح الأسباب.
وأضاف أبو شراتي أن الأجهزة الامنية بدأت التضييق على النازحين من جديد وأن تحركهم الى مزارعهم بات محفوفا بالمخاطر.
ودعا حسين بعثة حفظ السلام في الإقليم (يوناميد) الى ضرورة حماية النازحين بتجهيز دوريات شرطية لمرافقة النازحات أثناء ذهابهم الى الاحتطاب.
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