السلطات الأمنية تعلن توقيف خلايا لعبد الواحد وقوى معارضة بولاية سنار

الخرطوم 24 ديسمبر 201- قالت وكالة السودان للأنباء ، الاثنين إن الأجهزة الأمنية بولاية سنار ضبطت خليتان إحداها مؤلفة من 25 شخصا، كانتا تخططان لعمليات تخريبية في المدينة.
وأفادت الوكالة الرسمية أن إحدى الخلايا موالية لحركة عبد الواحد محمد نور وتتكون من 25 شخصاً أوقفت بمنزل بحي الدباغة بمدينة سنار، والأخرى تتبع لحزبي المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي بحي القلعة.
وأضافت" تم رصد الخليتين تعملان على تحريض المواطنين على التخريب وكانتا تخططان لحرق مبنى محلية سنار وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة".
وأشارت الى أن مضبوطات الخليتين حوت كميات من الأسلحة البيضاء، وأن المتهمين سيتم تقديمهم للجهات العدلية.
والسبت الماضي أعلنت الجهات الأمنية القبض على خلية "تخريبية" بولاية الخرطوم تضم كوادر حزبية معارضة كانت ترمي لتنفيذ عمليات تخريبية على غرار ما حدث ببعض الولايات.
واتهم مدير جهاز الأمن السوداني صلاح قوش خلال حديثه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عناصر موالية لحركة عبد الواحد نور تدربت على يد المخابرات الإسرائيلية (الموساد) بالوقوف وراء المظاهرات التي شهدتها عدد من المدن السودانية على مدار الأيام الثلاث الماضية.
لكن المتحدث باسم حركة تحرير السودان - قيادة عبد الواحد، نفى هذه الاتهامات كليا.
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