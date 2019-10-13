السلطات السعودية تحتجز باخرة ماشية سودانية

الخرطوم 13 أكتوبر 2019- احتجزت السلطات السعودية بميناء جدة السبت إحدى البواخر العاملة في نقل الماشية إلى السعودية بسبب زيادة في كمية الشحن والموثقة بالأوراق الرسمية بـ ٨٧٨٩ رأس.
- ضأن في طريقه الى ميناء التصدير بسواكن
وأبلغت مصادر موثوقة في ميناء جدة (سودان تربيون) أن السلطات السعودية اعتبرت الزيادة في الشحنة والبالغة 400 رأس عملية تهريب واضحة خاصة وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الباخرة ووكلاء الشحن.
لكن وزارة الثروة الحيوانية قالت إنها لم تتلق حتى الآن خطاب رسمي يفيد باحتجاز الباخرة.
وأكد مدير إدارة المحاجر بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية محمد يوسف لـ (سودان تربيون) عدم وصول إخطار رسمي باحتجاز الباخرة.
وقال" حال حدوث مخالفات في الشحن يتم معاقبة المصدرين وتتم في الاجراءات مطابقة كمية الشحنة مع إجراءات الشحن والجمارك إضافة للمحاجر السعودية.
وتوجهت الباخرة إلى ميناء جدة الخميس الماضي فيما أكدت مصادر متطابقة لسودان تربيون أن الباخرة لاتزال محتجزة حتى الآن
أخر الآراءالتحالفات السياسية السودانية: التماعُ نجم بعد خُبُوٍّ! 2019-10-13 08:01:56 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم يُسلط الضوء بعد على خبر ربما قد تكون له تداعيات سياسية مما تمثل في لقاء جوزيف تكة، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، مع السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب (...)
و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)
الحياة معركة عظيمة 2019-10-05 18:26:42 ياسر عرمان حينما ولدت فى هذا اليوم الخامس من اكتوبر عام ١٩٦٢، أمى وابي تمنيا لى ان أعيش حياة مريحة وان اجوب الاراضي الباردة، كانت امى (فاطمة عالم حمد) امرأة عادية تماما مثل الماء والأرض ومن اديم الأرض جئنا. حينما بلغت ١٦ (...)
المزيد