السلطات السودانية تحتجز شحنة دقيق مصرية للتأكد من سلامتها

الخرطوم 21 فبراير 2019- أعلنت الحكومة السودانية، إنها تخضع شحنة دقيق، وصلت كمنحة من مصر، للفحص الفني للتأكد من مطابقتها المواصفات .
- بوابة على الحدود السودانية المصرية الصورة لموقع وكالة المغرب العربي
وقالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس (حكومية)، في بيان، الخميس إن شحنة الدقيق المصري التي وصلت عبر شاحانات برا، محتجزة في المخازن لن يسمح بالتصرف فيها الا بعد ظهور نتائج تحليل العينات ولتأكد من خلوها من أي ملوثات ومطابقتها للمواصفات.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بتغريدات تحذر المواطنين من دخول شحنة دقيق من مصر موبوءة بفطر "الإرجوت"المسبب في أقصى حالاته لمرض السرطان.
وتحدث ناشطون عن أن السلطات المصرية منعت توزيع عبوات الدقيق هناك وأن احدى شركات القطاع الخاص التي استوردته قررت منحه للسودان كمساعدات تعينه على تجاوز أزمته الحالية.
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