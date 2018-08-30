السلطات السودانية تحذر القاطنين على ضفاف النيل من فيضانات

الخرطوم 30 أغسطس 2018 ـ طلبت السلطات السودانية من القاطنين على ضفتي النيل الأزرق اتخاذ إجراءات السلامة الحيطة بعد تجاوز مناسيبه عند الحدود الإثيوبية، الخميس، مستويات الفيضان بحوالي 109 مليارات متر مكعب.

تحذيرات مستمرة من الفيضانات في السودان

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أن تصريف محطة "الديم" على النيل الأزرق على الحدود السودانية الإثيوبية وصل يوم الخميس 719 مليار متر مكعب، متجاوزا مستوى الفيضان (610 مليارات متر مكعب).

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بلة عبد الرحمن، إن الوزارة ظلت ترصد السحب في الهضبة الإثيوبية عبر صور الأقمار الاصطناعية وتلاحظ نزول الأمطار بكثافة.

وتابع "تناشد الوزارة المواطنين والجهات المختصة اتخاذ إجراءات السلامة والحيطة، خاصة عند أحباس الرصيرص، سنار، ود مدني، الخرطوم وشندي".

في الأثناء واصلن مناسيب نهر الدندر الموسمي الارتفاع مسجلة يوم الخميس، 20.13 متر عند محطة قياس النهر بزيادة 5 سنتمرات عن منسوب الأربعاء.

وتفقد وزير المالية بولاية سنار إبراهيم محمد سليمان الأوضاع بمحلية الدندر بعد الزيادات المستمرة في مناسيب نهر الدندر برفقة معتمد المحلية ورئيس غرفة الطوارئ عبد العظيم آدم وأعضاء لجنة الأمن بالمحلية.

وعقدت لجنة طوارئ الخريف بمحلية الدندر اجتماعا موسعا برئاسة المعتمد الذي أشار الى التحديات التي تواجه المحلية بعد الزيادات المستمرة في مناسيب النهر.

ودعا المعتمد الى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق التام بين الجهات الإسنادية للاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات لأي طارئ بجانب التنسيق مع رئاسة الولاية لعمليات الحماية والتحوطات وتوفير المعينات اللازمة.

واجتاحت سيول قرى ومزارع على ضفتي نهر الدندر الساعات الماضية، مع توالي ارتفاع مناسيب النهر الموسمي بشكل ينذر بفيضان يخرج عن السيطرة.

ويجري نهر الدندر في مرتفعات إثيوبيا، من غرب بحيرة تانا في اتجاه شمالي غربي خلال سهول ولاية سنار السودانية، على بعد حوالي 280 كلم جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.