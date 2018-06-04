السلطات السودانية تحقق في تعذيب رجال أمن لأميركي من أصل سوداني

الخرطوم 4 يونيو 2018 ـ قالت تقارير صحفية محلية إن السلطات السودانية فتحت تحقيقا حول اعتداء أفراد من جهاز الأمن بمطار الخرطوم على شاب أميركي من أصل سوداني.

صورة متداولة لبشارة حسن الذي تعرض للاساءة والضرب في مطار الخرطوم

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع طوال يوم الأحد، مقطع فيديو يظهر تنكيل عدد من الأفراد بشاب يدعى بشارة حسن جميل الله، يعد توقيفه أثناء تكملته إجراءات المغادرة الى أميركا.

ونقلت صحيفة (السوداني) الصادرة الاثنين إن السلطات الأمنية بمطار الخرطوم، شكلت لجنة تحقيق حول واقعة اعتداء أفراد أمنيين على الأميركي من أصل سوداني بشارة حسن.

وأكدت الصحيفة أن السلطات وجهت بفتح تحقيق موسع للوصول للتفاصيل الكاملة للواقعة.

وأوردت على لسان مسؤول حكومي رفيع لم تفصح اسمه قوله "سننتظر ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وسيقدم المتجاوزون للمحاكمة العادلة، وسينال كل صاحب حق حقه".

ويظهر مقطع الفيديو الذي تمكن المجني عليه من تسجيله تعرضه لضرب مبرح وصعق علاوة على تلقيه اساءات عنصرية، وعدم تجاوب المعتدين مع توسلاته وبكائه بصوت عالي بعد أن أصيب في موضع عملية جراحية سبق أن خضع لها.

وكان الشاب وصل السودان في شهر أبريل المنصرم لزيارة أسرته في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ونددت قوى سياسية بالحادثة وطالبت بتقديم المتورطين في تعذيبه إلى المحاكمة.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، في تصريح تلقته (سودان تربيون) الإثنين، إن حزبه يدين بشدة ما تعرض له المواطن بشارة حسن من ضرب بواسطة منسوبي الأجهزة الأمنية في مطار الخرطوم.

وأضاف "يطالب الشعبي الجهات المختصة بتقديم الذين قاموا بهذا العمل المشين المخالف للدستور والقانون وأعراف أهل السودان وأخلاقهم لمحاكمة عادلة لوقف مثل هذه الممارسات".

وأوضح أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلباً على سمعة وصورة البلاد في العالم الخارجي وعلى ملف حقوق الانسان الخاص بالسودان في الامم المتحدة.

ودعا عبد الرازق رئيس الجمهورية بالتدخل لحسم السلوك الذي اعتبره مضرا بمصلحة البلاد العليا.

من جهتها أدانت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، بقيادة مالك عقار، الحادثة وطالبت بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة.

ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها مبارك أردول، حكومة الخرطوم لتقديم اعتذار علني للشعبين السوداني والأميركي عن سلوك أفرادها، وإرجاع ممتلكات الضحية وتعويضه عما لحق به من ضرر.

وأضاف "أن هذا السلوك دخيل على الشعب السوداني ويمثل سلوك هذه العصبة ويلاقيه الشعب السوداني ليل نهار من منسوبي النظام وأجهزة أمنه ونظامه العام، ويجب وضع حد لذلك".

وقال إن أفراد الأمن قاموا بتصرف يماثل سلوك العصابات وليس رجال دولة في التعامل عند حدوث أي مشكلة، أي كان سببها ومن هو المخطئ فيها.

وتابع "وبالإضافة للضرب بالأرجل والصعق بالعصاة الكهربائية والنعت بأبشع الأوصاف العنصرية قاموا بالسطو على مبلغ من نقود الضحية".