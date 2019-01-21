 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 21 كانون الثاني (يناير) 2019

السلطات السودانية تسحب تراخيص مراسلي قنوات ووكالات خارجية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 يناير 2019- سحبت السلطات السودانية الإثنين تصاريح العمل من بعض مراسلي قناتي (الجزيرة) و(العربية) بالخرطوم علاوة على مراسلي وكالة (الاناضول) التركية.

JPEG - 10.8 كيلوبايت
سعد الدين حسن

وظلت السلطات السودانية تبدي عدم رضاها حيال تغطية القنوات التلفزيونية للاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها الخرطوم ومدن أخرى منذ 19 ديسمبر الماضي.

وشمل قرار الايقاف مراسل قناة (العربية) سعد الدين حسن، ومراسلي قناة "الجزيرة" و"الجزيرة مباشر" أسامة سيد أحمد، وأحمد الرهيد، والمصور بدوي بشير ومراسلة "الجزيرة الإنجليزية" هبة مارجان.

وأفاد مسؤولون أمنيون أن أعمال المراسلين الموقوفين خضعت لتقييم من أجهزة مختصة انتهت الى سحب رخصة العمل منهم.

كما أوقفت إدارة الإعلام الخارجي- الجهة الرسمية المسؤولة عن المراسلين-مندوب وكالة (الأناضول) بهرام عبد المنعم ومصورها محمود حجاج.

وفي السابع من يناير الجاري اتهم وزير الإعلام والاتصالات السوداني بعض القنوات الفضائية بفبركة و (دبلجة) مشاهد غير واقعية عن السودان، وتوعد باتخاذ إجراءات حاسمة ضدها.

وقال بشارة جمعة إن القنوات الفضائية "المغرضة والباحثة عن إثارة الفتن موضوعة تحت المراقبة".

وأمرت السلطات الأمنية السودانية في 25 ديسمبر الماضي موفدا من تلفزيون (العربي) الذي يبث من لندن بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة كما حظرت على مراسلي القناة في الخرطوم تغطية الاحتجاجات الشعبية.

وفي المقابل يشكو المراسلين في السودان بشكل عام من تضييق عنيف تمارسه الجهات الأمنية على العمل الميداني، حيث تم منع تصوير الاحتجاجات كليا، كما تعرض مراسلون للاعتقال والضرب أثناء أداء عملهم الميداني، علاوة على امتناع الجهات الحكومية عن التعاون فيما يخص اتاحة المعلومات أو الظهور على الشاشات لعكس وجهة النظر الرسمية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

عمر البشير ومتلازمة عبد الواحد نور 2019-01-21 17:02:44 بقلم :محمد عبد الرحمن الناير يبدو أن مجرد ذكر اسم الأستاذ عبد الواحد نور وحركة/ جيش تحرير السودان يسبب هلعاً وخوفاً للبشير ، وقد أصيب بحالة هلوسة بمتلازمة عبد الواحد نور ، ولا يخلو أي خطاب للبشير إلا ويذكر فيه اسم عبد (...)

هوامش علي دفتر الثورة 2019-01-21 15:04:57 بقلم : محمد عنيق (١) ‏"السلمية" دائماً تفرض نفسها مبتدأ كل حديث عن الانتفاضة الجارية في بلادنا لأنها - اي "السلمية" - هي سر قوتها ، هي سرها وسر هذا التدافع ‏في مواجهة الرصاص الحي ، الحفاظ عليها يعني الحفاظ على الانتفاضة (...)

مرجوعة فى مسماها 2019-01-20 22:46:29 بقلم : محمد صالح رزق الله التحية و الوقوف إجلالا و تقديرا للشباب الثائر المنتفض، وهو يخوض معاركه السلمية الباسلة ساعة بساعة . ملقنٱ بؤرة الفساد و الاستبداد دروسا في النضال السلمي ، فاتحا صفحة جديدة تعنون لمدى شجاعة هذا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.