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السلطات السودانية تسمح لقناة (إمدرمان) بمعاودة البث بعد أسبوع

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الخرطوم 23 يناير 2017 ـ قالت السلطات السودانية إن قناة أمدرمان الفضائية ستعاود البث الأسبوع القادم بعد تسوية تمت، بين وزير الإعلام أحمد بلال ومالك القناة حسين خوجلي ورئيس اتحاد الصحفيين الصادق الرزيقي.

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شعار قناة (أم درمان) الفضائية

وأمرت الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني، التابعة لوزارة الاعلام، في أواخر نوفمبر الماضي، بوقف بث قناة "أمدرمان"، بحجة عدم حصولها على ترخيص، وهو ما نفاه خوجلي حينها قائلا إن قناته حصلت على الموافقة من وزير الإعلام الأسبق، الزهاوي ابراهيم مالك.

وأكد وزير الاعلام في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، يوم الإثنين، استئناف بث قناة أمدرمان الفضائية الأسبوع المقبل بعد تسوية الأوضاع الإدارية بالقناة.

واستعرض الاجتماع الجهود التي بذلت لإزالة الأسباب التي أدت لتوقف بث القناة بعد اجتماع، عقد يوم الأحد، ضم وزير الإعلام ومالك ومدير عام قناة أمدرمان الفضائية ورئيس اتحاد الصحفيين.

وكانت إدارة الفضائية اعلنت الشهر الماضي تجميد عمل القناة إلى أجل غير مسمى وتسريح جميع العاملين، وذلك بعد قرار السلطات السودانية بايقاف بث القناة.

يذكر أن قناة "أمدرمان" الفضائية بدأت بثها قبل ست سنوات كقناة خاصة مملوكة للصحفي الإسلامي حسين خوجلي، واتبعت أخيرا خطا تحريريا أثار حنق السلطات خاصة فيما يلي ملف رفع الدعم الحكومي عن الدواء.

وتمارس السلطات السودانية تضييقا على وسائل الإعلام بشكل عام، وتعمد إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز الخطوط الحمراء كعقوبة بأثر رجعي، ما يؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.



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