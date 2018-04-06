 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 6 نيسان (أبريل) 2018

السلطات السودانية تضبط سلع استراتيجية مهربة إلى إريتريا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم/ كسلا 6 أبريل 2018 ـ قال مسؤولون تنفيذيون وأمنيون في ولاية كسلا بشرق السودان، المتاخمة لإريتريا، إن الشرطة تمكنت من ضبط كميات ضخمة من السلع الاستراتيجية كانت مهربة إلى دولة مجاورة.

JPEG - 47.4 كيلوبايت
مدينة كسلا في شرق السودان

ونشر السودان في يناير الماضي تعزيزات عسكرية في ولاية كسلا وأعلن حالة الطوارئ وإغلاق الحدود مع إريتريا، ولاحقا بررت السلطات هذه الخطوات بالحد من تهريب السلع.

وضبطت قوة من مكافحة التهريب بولاية كسلا مواد وسلع استهلاكية كانت في طريقها لإحدى دول الجوار، بلغت 1600 جوال دقيق وأكثر من 2000 جوال سكر و670 كرتونة زيت عبوات مختلفة الى جانب مواد وسلع استهلاكية أخرى.

كما نجحت قوة من شرطة مكافحة التهريب في الساعات الأولى من صباح الجمعة في ضبط سيارة "بوكس" محملة بـ 1584 لتر جازولين بصدد تهريبها الى إريتريا.

وعانى السودان من موجة غلاء واسعة بعد إجازة موازنة العام 2018 في يناير الفائت ويواجه صعوبات في توفير العملات الصعبة لاستيراد القمح والوقود، بينما تعتمد إريتريا بشكل كبير في توفير السلع على ما يصلها عبر الحدود السودانية.

ونفذ والي كسلا آدم جماع زيارة ميدانية الجمعة للموقع المتقدم لمكافحة التهريب، حيث أشاد بالضبطية اتي تحققت ضمن سلسلة "إنجازات" لشرطة مكافحة التهريب في الحد من تهريب السلع والمواد المختلفة الى دول الجوار.

من جهته قال معتمد محلية كسلا معتصم عثمان إن انتشار شرطة مكافحة التهريب على الشريط الحدودي انعكس إيجابا على وفرة السلع وقوت المواطن بالولاية.

وأكد المعتمد الالتزام بتنفيذ موجهات رئاسة الجمهورية الخاصة بمنح نسبة 50% من المواد المضبوطة لصالح القوة المنفذة.

وأكد ممثل مدير شرطة الولاية العميد الطيب حسن عثمان، دور المواطن وتعاونه في توفير المعلومة التي تساهم في ضبط المخالفين ومنع تهريب السلع، قائلا إن "المضبوطات تفوق التصور"، وتعهد بمساندة الأجهزة الأمنية الأخرى لسد الثغرات التي ينفذ منها تهريب السلع.

وأشار مدير شرطة مكافحة التهريب العقيد الحسن عوض الكريم، الى الضبطيات تمثل ضربة لأوكار الذين يسعون الى زعزعة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المواد المضبوطة جلها من السلع التي تهم المواطن بشكل أساسي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حول طرح السر سيد أحمد (3) 2018-04-06 17:58:47 د. النور حمد ذكرت في نهاية المقالة السابقة، أنني سوف أتعرض في مقالتي الثالثة، هذه، إلى الاعتراف العملي بنظام الانقاذ، من قِبَل الأحزاب السياسية، في مقابل تحول خطابها النظري، الذي أصبح يدعو إلى اقتلاع النظام القائم من (...)

بلطجة صلاح قوش 2018-04-04 17:18:34 كتبت : سلمى التجاني في بداية تولِّي صلاح قوش لإدارة جهاز الأمن ، في فترته الأولى ، إستدعى أعيان ووجهاء قبيلة الجابراب من كل أنحاء السودان ، من مختلف الأحزاب المعارضة ، ووفر لهم طائرة خاصة أخذتهم لمسقط رأس أجدادهم بنهر (...)

إعادة تشكيل خارطة الطريق السودانية لإنهاء الحرب ومخاطبة الأزمة الإقتصادية و تأسيس عملية سياسية ذات مصداقية 2018-04-04 08:16:04 ياسر عرمان* تلقت خارطة الطريق الموقعة في 2016، و هي الوثيقة السياسية الوحيدة التي اتفقت عليها قوى رئيسية في النزاع السوداني، تلقت ضربة قاسية عندما قررت الحكومة السودانية منفردة إقامة و من ثم إنهاء حوارها الوطني المنقوص ذي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.