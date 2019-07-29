السلطات السودانية تطلق سراح الصادق الرزيقي

الخرطوم 29 يوليو 2019- أخلت السلطات السودانية الإثنين سبيل رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي بعد أسبوع من اعتقاله.
- الصادق الرزيقي
ولم تعرف حتى الآن أسباب توقيف الرزيقي لكن اقتياده جاء في سياق حملة واسعة نفذتها سلطات المجلس العسكري الانتقالي ضد كوادر منتمية أو مقربة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في أعقاب الإعلان عن احباط محاولة انقلابية.
ويتولى الرزيقي رئاسة تحرير صحيفة "الصيحة" ويصنف كأحد كوادر الحركة الإسلامية علاوة على تمتعه بصلات جيدة مع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان "حميدتي".
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام للصحفيين دعا المجلس العسكري الانتقالي لإطلاق سراح رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي، وتوضيح أسباب توقيفه أو تقديمه لمحاكمة عادلة في حال ثبوت ما يستدعي اعتقاله ومحاكمته.
أخر الآراءاستعداداً لمعركة المدنية 2019-07-28 22:02:08 بقلم : محمد عتيق طالما ان مبدأ قيام لجنة تحقيق مستقلة بإشراف إقليمي ودولي للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام قد أصبح متفقاً عليه في تفاهمات ق ح ت والمجلس العسكري ، كان الأجدر إلغاء لجنة النائب العام (المعين) والصمت عليها وعنها (...)
من جمهورية الاعتصام ... الى بناء البديل (7-7) 2019-07-27 09:21:04 بقلم : السر سيد أحمد التكوين الثالث؟ في المحاكمات التي تمت لرموز العهد المايوي عقب انتفاضة أبريل 1985 وقف أحد المتهمين بالفساد في ذلك العهد وهو رجل الاعمال خضر الشريف متحدثا عن جهوده في دعم الاقتصاد السوداني ثم حدق في (...)
من جمهورية الاعتصام ... الى بناء البديل (6- 7 ) 2019-07-26 09:54:45 بقلم : السر سيد أحمد شيء من التنظيم، شيء من المؤسسية اذا كان الطريق الى جهنم مفروشا بالنوايا الطيبة فالطريق الى فشل الثورات أو عدم تحقيق أهدافها يعود في جزء كبير منه الى العشوائية وعدم التنظيم المؤسسي. ويرن في أذني (...)
المزيد