السلطات السودانية تطلق سراح الصادق الرزيقي

الخرطوم 29 يوليو 2019- أخلت السلطات السودانية الإثنين سبيل رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي بعد أسبوع من اعتقاله.

الصادق الرزيقي

ولم تعرف حتى الآن أسباب توقيف الرزيقي لكن اقتياده جاء في سياق حملة واسعة نفذتها سلطات المجلس العسكري الانتقالي ضد كوادر منتمية أو مقربة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في أعقاب الإعلان عن احباط محاولة انقلابية.

ويتولى الرزيقي رئاسة تحرير صحيفة "الصيحة" ويصنف كأحد كوادر الحركة الإسلامية علاوة على تمتعه بصلات جيدة مع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان "حميدتي".

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام للصحفيين دعا المجلس العسكري الانتقالي لإطلاق سراح رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي، وتوضيح أسباب توقيفه أو تقديمه لمحاكمة عادلة في حال ثبوت ما يستدعي اعتقاله ومحاكمته.