السلطات السودانية تعلن الافراج عن 2430 متظاهر ودعوات لحشد جديد الخميس

الخرطوم 20 فبراير 2019- دعا تجمع المهنيين الذي ينسق بشكل منظم لاحتجاجات السودان التي دخلت شهرها الثالث للخروج في موكب حاشد الخميس بالخرطوم، بينما أعلنت السلطات الافراج عن 2430 شاركوا في هذه المظاهرات.

محتجون في وسط الخرطوم يرفعون علم السودان.. الخميس 7 فبراير 2019

وقال التجمع إن موكب الخميس سينطلق من قلب الخرطوم عبر مسارين، باتجاه القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وجدد التأكيد على الالتزام بسلمية الاحتجاجات التي يتوقع أن بشارك فيها للمرة الأولى قيادات من الأحزاب المعارضة.

وفي تصريحات له الثلاثاء شدد وزير الداخلية أحمد بلال عثمان على أن قوات الشرطة ستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن، ويعرض أرواح وممتلكات المواطنين للخطر.

وأضاف خلال مخاطبته تخريج دفعة جديدة من قوات الشرطة "المظاهرات كانت لها مطالب مشروعة إلا أن أيادي خفية غيرت مسارها".

وفي غضون ذلك نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء عن مصادر عدلية قولها إن المفرج عنهم من المشاركين في الاحتجاجات منذ ديسمبر الماضي تجاوز 2430 من جملة 2650، بينما لاتزال بعض القضايا قيد التحري والمحاكمة.

وتعتقل السلطات الأمنية قيادات بارزة في قوى المعارضة منذ نحو ثلاث أشهر بينما جرى الافراج عن آخرين الأسبوع الماضي.

وطبقا للمصادر فإن الأجهزة الأمنية عملت على إطلاق سراح الطلاب والنساء المعتقلين في الأحداث بأعجل ما يكون.

واستدركت" إلا إذا كانت هناك إجراءات قانونية تجاه الذين تم تحويلهم إلى السلطات القانونية".

وقالت إنها تحققت من وجود طرف ثالث يمارس القتل في المظاهرات بعد ورود بيانات قوية في هذا الصدد.

وأردفت " بعض الوفيات للمواطنين داخل الاحتجاجات وبحسب التشريح أثبت أنها تمت بسلاح خرطوش لا تستخدمه القوات النظامية".

وطبقا لإحصاءات الحكومة فإن 31 شخصا لقوا مصرعهم في الاحتجاجات التي بدأت منذ منتصف ديسمبر الماضي، بينما تؤكد جهات حقوقية دولية وقوى معارضة إن العدد يفوق الخمسين علاوة على جرح العشرات واعتقال المئات على يد السلطات الأمنية.