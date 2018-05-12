السلطات السودانية تعلن القبض على قاتلة مسؤول الجوازات النيجيري

الخرطوم 12 مايو 2018- أعلنت الشرطة السودانية، السبت، توقيف قاتلة موظف نيجيري يعمل بالقسم القنصلي في السفارة لدى الخرطوم

منزل المسؤول القنصلي النيجيري - وكالات

وأوردت وكالة الأنباء السودانية أن شرطة العاصمة تمكنت من فك طلاسم مقتل مسؤول الجوازات بالسفارة النيجيرية، حبيب المون، في منزله بالخرطوم، يوم الخميس.

وأضافت: "تم القبض على الجانية التي ارتكبت الجريمة، وسجلت اعترافا بذلك إضافة للمسروقات".

وأشارت الى أن الموقوفة من جنسية أجنبية باتت في قبضة شرطة الولاية لتقديمها لمحاكمة عادلة.

وكانت السلطات السودانية أعلنت، الخميس الماضي، أن عاملة بمنزل الدبلوماسي النيجيري، أبلغت الشرطة بأنها وجدته مقتولا.

وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم إبراهيم عثمان عبد الرحيم، أن قوة من مباحث ولاية الخرطوم بقسم الرياض، وجهاز الأمن والمخابرات، ومن أسماها "القوات الصديقة" تمكنت من القبض على الجانية التي اتضح أن دوافعها كانت السرقة.

من جهته، قال مدير إعلام شرطة الخرطوم العقيد حسن عبد الوهاب -حسب مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني-، إن الجانية الأجنبية بقبضة الشرطة وبحوزتها مسروقات.

وأوضح أن الجانية تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه، مشيراً إلى وقوع خلاف مادي، أدى إلى قيام الجانية بقطع الشريان ما بين فخذي المجني عليه ومعاجلته بضربة على رأسه بآلة حادة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن المتهمة هربت بجوال المجني عليه وبعض المسروقات.