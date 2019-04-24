السلطات السودانية تفرج عن رئيس حزب وجه انتقادات للإمارات

الخرطوم 24 أبريل 2019- أخلت السلطات السودانية سبيل رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي بعد توقيفه لساعات يوم الأربعاء.
- المنسق العام لتيار الأمة الواحدة محمد علي الجزولي
وكان نائب رئيس الجبهة الوطنية للتغيير عبد القادر إبراهيم قال في تصريح صحفي إن قوة من الجيش اقتادت الجزولي عقب المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه بوكالة السودان للأنباء.
ولا تعرف حتى الآن على وجه الدقة أسباب الاعتقال.
لكن مصادر مأذونة رجحت لـ "سودان تربيون" أن يكون هجوم الجزولي على الامارات وراء اعتقاله.
وكان الجزولي هاجم الاثنين الماضي دولة الإمارات واتهمها بممارسة التخريب في كل البلدان التي شهدت ثورات.
ودعا المجلس العسكري إلى اتخاذ موقف واحد من كل المحاور في علاقاته الخارج.
وناهض الجزولي حكومة الرئيس المعزول عمر البشير وكان من رافضي إعادة ترشيحه للرئاسة من جديد، وجرى اعتقاله عدة مرات بتهمة الترويج لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
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