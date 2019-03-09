السلطات السودانية تفرج عن عشرات المعتقلات بعد قرار رئاسي

الخرطوم 9 مارس 2019- أخلت السلطات الأمنية السودانية سبيل 38 من المعتقلات كان جرى توقيفهن على خلفية الاحتجاجات التي تعم الشارع السوداني منذ منتصف ديسمبر الماضي.

عدد كبير من النساء خرجن في مظاهرة للمطالبة بالافراج عن معتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة.. الأحد 10 فبراير 2019

وجرت عملية الافراج تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عمر البشير ليل الجمعة، خلال مخاطبته القيادات الأهلية والسياسية بشرق السودان لافتا الى أنه استجاب لطلب "الأخوات" من شرق السودان بإطلاق سراح المعتقلات.

ووجه مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله "قوش" بإنفاذ القرار.

وبالفعل أعلنت ناشطات سودانيات على مواقع التواصل الاجتماعي الافراج عن المعتقلات بينهن رئيسة مبادرة "لا لقهر النساء" احسان فقيري والناشطة المعروفة آمال جبر الله وأخريات.

ولا يشمل قرار الافراج المعتقلات المحكوم عليهن بموجب أوامر الطوارئ.