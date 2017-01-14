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السلطات السودانية تمنع قيادات معارضة من السفر إلى باريس

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الخرطوم 14 يناير 2017- منعت السلطات السودانية السبت،رؤساء 3 احزاب سياسية معارضة من السفر إلى فرنسا ، للمشاركة في اجتماعات قوى (نداء السودان).

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مريم المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي وإلى اليسار عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ الإثنين 25 يوليو 2016

وقال بيان صادر عن نداء السودان بالداخل إن جهاز الامن منع كل من رئيس حزب المؤتمر السودانى عمر الدقير ورئيس حزب التحالف الوطني نائب رئيس الكتلة كمال إسماعيل، ورئيس حزب البعث السودانى يحى الحسين من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح البيان أن سفر الرؤساء الثلاثة كان بغرض"المشاركة فى إجتماع المجلس العشرينى لقوى نداء السودان المقرر التئامه الأحد بمشاركة قوى نداء السودان في الداخل والخارج.

وانتقد البيان مسلك الحكومة السودانية قائلا انها لاتملك جديداً فى سجل حقوق الإنسان ليكتب بأسطر إيجابية، واعتبر منع وحرمان قادة العمل السياسي والمدني من السفر يتسق مع حقيقة أن "النظام يحتفظ فى سجونه بمئات المعتقلين السودانيين".

وأكد البيان أن طريق الكرامة للشعب السوداني يمر بطريق اسقاط النظام ، وأضاف "نحن نتطلع الى أن تحقق هذه الاجتماعات الغايات التي نسعى إليها تدعيماً للمقاومة، ووحدة المعارضة بما يقود لتحقيق غايات الشعب السوداني في العدالة والسلام والحرية والعيش الكريم.

واوضح أن اجتماع المجلس العشرينى لقوى نداء السودان ، خٌصص لمناقشة قضايا البناء الداخلى لتحالف نداء السودان، وكذلك نقاش التطورات السياسية الأخيرة بالبلاد،وأردف " وبالأخص إعلان النظام الحرب على الشعب من خلال الزيادات على السلع والخدمات"، وممارسة القمع على القوى السياسية والمهنيين والناشطين بالإعتقال والإستدعاء ومنع وقمع كافة مظاهر التعبير السلمى الديمقراطى عن الرأى".



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