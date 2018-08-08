السلطات السودانية تمنع قيادية معارضة من مغادرة البلاد إلى القاهرة

الخرطوم 8 أغسطس 2018 ـ قال حزب الأمة القومي إن السلطات الأمنية بمطار الخرطوم منعت، صباح الأربعاء، الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله من التوجه إلى القاهرة للمراجعة الطبية ومن ثم التوجه لحضور اجتماعات للمعارضة بباريس منتصف أغسطس.

سارة نقد الله

ويأتي منع سارة للمرة الثانية خلال هذا العام، حيث منعتها السلطات في مايو الماضي من مغادرة البلاد والتوجه إلى القاهرة لأسباب صحية ومن ثم التوجه لاجتماعات للمعارضة في باريس.

وطبقا لمعلومات فإن الأمينة العامة لحزب الأمة كان مقررا أن تغادر للقاهرة ومنها إلى العاصمة الفرنسية لحضور اجتماعات المجلس القيادي المزمعة بباريس منتصف الشهر الحالي.

وبحسب بيان للأمانة العامة لحزب الأمة القومي، الأربعاء، فإن "أجهزة أمن النظام بمطار الخرطوم قامت بمنع الأستاذة سارة نقد الله من السفر إلى القاهرة بغرض مراجعة الطبيب".

وانتقد الحزب تكرر هذا "الإجراء التعسفي" من قِبل الأجهزة الأمنية، إذ سبق أن مُنعت سارة في مايو الماضي من السفر لذات الغرض وبدون إبداء أيِّ أسباب.

وتابع البيان "اليوم وبعدما أنهت إجراءات سفرها تمَّ إبلاغها بأن إسمها قد أُدرِجَ ضمن قوائم الممنوعين من السفر بعد شحن حقائبها على متن الطائرة المتجهة إلى القاهرة، كما تمَّ مصادرة جواز سفرها".

واعتبر الحزب أن الإجراء جاء في ظل استمرار مسلسل التضييق على السياسيين والناشطين وقمع الحريات الشخصية والصحفية والعامة في السودان من قِبل أجهزة الحكومة.

وحمل الحكومة وجهاز الأمن على الأخص مسؤولية سلامة سارة نقد الله جرّاء استهدافه لها في صحتها، ومنع تلقيها العناية الطبية الضرورية الراتبة لها عند أطبائها.

واقترح تكوين هيئة لحماية السياسيين والناشطين من تعسُّفات منع السفر "التي أصبحت هاجساً سياسياً ومجتمعياً دائماً يطال الجميع، ولوضع حدٍ للعبث والتمادي في مثل هذه الألاعيب الطائشة التي لا تمِت للقيم الدينية والمواثيق الإنسانية ولا للأخلاق السودانية بصلة".

وأشار إلى أن حرية التنقل والسفر مكفولةٌ في كلِّ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث نصَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حماية هذا الحق وكذلك نصَّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على إرساء ذات الحق.

وقال بيان الحزب إن "النظام الشمولي في السودان ظلَّ معزولاً عن هذه القيم والمواثيق، ومنتتهكاً لها عى الدوام، وغيرَ آبهٍ بالمنظومة الدولية والإنسانية وأعرافها ومواثيقها".

ورفض الحزب بشكل قاطع كلَّ ما تعرضت له سارة نقد الله، مؤكدا موقفه السياسي المقاوم للنظام الحاكم "بلا هوادة"، والداعي لنظامٍ جديد يكفل الحريات الأساسية.

ودرج جهاز الأمن والمخابرات السوداني على حظر المعارضين من السفر عبر موانئ البلاد.