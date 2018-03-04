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السلطات السودانية توقف عصابة اتجار بالبشر وتحرر 177 محتجزا

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الخرطوم 4 مارس 2018 ـ ضبطت السلطات السودانية، الأحد، عصابة تعمل في تهريب البشر وهي تخفي 177 شخصاً من دول مجاورة بينهم 27 فتاة، تم اخفاؤهم داخل 6 منازل بضاحية شرق النيل بالخرطوم.

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صورة ارشيفية لإريتريين حررهم جهاز الأمن والمخابرات من تجار البشر .."smc"

وقالت الشرطة إن حملات استثنائية لشرطة شرق النيل لتمشيط منطقة البطانة إنفاذاً لمخرجات ملتقى "سهل البطانة السنوي" لمكافحة عمليات التهريب والإتجار بالبشر، أسفرت عن ضبط العصابة بعد توافر معلومات مؤكدة عن تواجدها بمنطقة "علوان" بشرق النيل.

وطبقاً لمدير شرطة الولاية، اللواء حقوقي إبراهيم عبد الرحيم، فإن قوة مشتركة من الاحتياطي المركزي وإدارة الطوارئ والعمليات والمباحث وشرطة المحلية، تشكلت لمداهمة المنطقة، ألقت القبض على المتهم الرئيسي.

وأفاد بحسب وكالة السودان للأنباء، أن القوة تمكنت من ضبط الأجانب مخبأين وموزعين على 6 منازل وضبط عربة بوكس يستخدمها المتهم في عملياته، كما تم القبض على 3 متهمين سودانيين يقومون بعمليات الإيواء للأجانب توطئة لتهريبهم.

وأكد أن الضبطية تأتي ضمن تنفيذ الخطط المنعية لشرطة الولاية وتأمين منطقة سهل البطانة الذي تحده 6 ولايات من مختلف الجرائم التي تهدد الأمن والسلامة العامة.

من جهته قال مدير شرطة محليه شرق النيل، العميد شرطة، صلاح حسن الطيب، إنه إثر توافر معلومات عن وجود كميات من الأجانب بمنطقة "علوان" تم وضع خطة محكمة تحت إشراف مدير شرطة الولاية ومدير دائرة الجنايات والمباحث وتجهيز قوات من شرطة الطوارئ والعمليات والاحتياطي المركزي والمباحث.

وأوضح أن الضحايا تم اخفاؤهم لأكثر من 21 يوماً بالمنطقة توطئة لنقلهم داخل وخارج البلاد، مؤكداً القبض على المتهم الرئيسي واثنين من المتهمين الآخرين والعثور على بندقية خرطوش ومخازن معبأة بالمواد التموينية والأدوية المنقذة للحياة.

وأفاد أن تجار البشر نقلوا نشاطهم الإجرامي لمناطق من ضمنها القرى التي تتبع لمحلية شرق النيل والمتاخمة للشريط الحدودي.

وقال العقيد مصطفى عمر عبد الصادق، رئيس قسم حلة كوكو قائد فريق المداهمة، إن العثور على منازل الإيواء جاء وفق معلومات وإحداثيات مؤكدة عن نشاط لتهريب الأجانب بمنطقة "علوان".

وأكد عدم وجود خسائر أثناء عمليات المداهمة، مبيناً أن إيواءات الأجانب تم تجهيزها بمكملات الغذاء والرعاية الصحية توطئة للانتقال للمرحلة المقبلة.

وأفاد بتدوين بلاغ تحت المادتين "65" من القانون الجنائي و"7/8" الإتجار بالبشر، في مواجهة المتهمين بنيابة أمن الدولة.



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