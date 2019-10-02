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السلطات المصرية تفرج عن طالب سوداني وتعيده للخرطوم

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الخرطوم 2 أكتوبر 2019- أعلنت السفارة السودانية في القاهرة الأربعاء انتهاء محنة طالب سوداني اعتقلته السلطات الأمنية المصرية منذ أيام بحجة مشاركته في أنشطة مناوئة للحكومة.

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ترويج عمرو أديب لاتهام الطالب وليد بالمشاركة في زرع الفوضى بمصر

وأفاد بيان عن السفارة أن المساعي التي بذلتها وزارة الخارجية الأيام الماضية مع السلطات المصرية تكللت بالإفراج عن الطالب وليد عبد الرحمن.

وأضافت "نطمئن أسرته والشعب السوداني قاطبة أنه في معية أسرة السفارة وهو بصحة جيدة وسيغادر الى السودان مساء الأربعاء بطيران تاركو برفقة القنصل المستشار خالد محمد على والمستشار علاء الدين فؤاد سليمان".

وأكد القائم بالأعمال الوزير المفوض إدريس محمد على أن قيادة وزارة الخارجية وعلى رأسها أسماء محمد عبد الله والوكيل صديق عبد العزيز ظلت تتابع القضية بكل اهتمام وكانت توجيهاتها الهادية للسفارة في تحركاتها الحثيثة.

واستدعت وزارة الخارجية في الخرطوم الأحد الماضي السفير المصري حسام عيسى لاستيضاحه بشأن اعتقال الطالب وسط ضغط شعبي واسع تمثل في تنظيم احتجاجات أمام مقر منزل السفير ومقر السفارة المصرية بالخرطوم.

وكان الإعلامي المصري، عمرو أديب، بث فيديو مسجل خلال برنامجه بفضائية خاصة بمصر، يقول إنه "اعترافات للسوداني وليد عبد الرحمن حسن، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

والخميس الماضي، نفت أسرة الرحمن، صحة ما تردد بحق نجلها، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية، وفق بيان.



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