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السلطات بجنوب دارفور تحرر شخصا بعد 24 ساعة من اختطافه

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نيالا 15 يناير 2017 ـ تمكنت السلطات بولاية جنوب دارفور، الأحد، من تحرير أحد أهالي مدينة نيالا من خاطفيه بعد مداهمة منزل في حي النهضة، وتم توقيف أحد عناصر العصابة المسلحة المتورطة في عملية الاختطاف التي جرت يوم السبت.

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الدكتور أبو عبيدة محمود الطاهر اختطفه مسلحون بنيالا يوم 14 يناير 2017

وقال والي جنوب دارفور آدم الفكي في موتمر صحفي برئاسة شرطة الولاية، الأحد، عقب تحرير المختطف أن معلومات أكيدة توفرت لدى أجهزة الأمن قادت الى المكان الذي يحتجز فيه المختطف وعليه تم إعداد خطة محكمة وضعت في الاعتبار كافة الاحتمالات لعملية التحرير بدون إصابة المختطف.

وكانت مجموعة مسلحة من 4 مسلحين يستغلون سيارة ذات دفع رباعي نفذت ليلة السبت عملية اختطاف بحق الدكتور أبو عبيدة محمود الطاهر أثناء عودته الى منزله بعد أداء صلاة المغرب بحي السينما بوسط مدينة نيالا.

وأضاف الوالي أن الأجهزة الأمنية أفلحت في تنفيذ الخطة المرسومة بنجاح منقطع النظير ما أدى الى تحرير المجني عليه والقبض على أحد أفراد العصابة وتعهد بأن توقف السلطات بقية المسلحين الفارين عبر بينات وأدلة تستنبط من التحريات.

وأشار الفكي إلى أن لجنة أمن الولاية عقدت اجتماعا طارئا فور وقوع الجريمة ووضعت خطة محكمة لتحرير المختطف في فترة وجيزة لا تتجاوز 24 ساعة معتبرا أن الخطة كانت محل اختبار حقيقي نجحت فيها لجنة أمن الولاية بإمتياز ـ بحسب قوله ـ.

وأشار إلى "خطوات جيدة" للجنة أمن الولاية لإنهاء ظاهرة الاختطاف بصورة نهائية والقضاء على المنفلتين، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية على "الإنجاز المحترف".

وطالب الفكي مجتمع الولاية بمساعدة الحكومة لتحقيق الاستقرار الأمني بالتبليغ الفوري عن أي ظاهرة تخل بالأمن. وأضاف "حتى لو وضعنا كاميرات مراقبة في الشوارع فإن دور المجتمع هو العامل الأساسي في تحقيق الأمن والطمأنينة".



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