السلطات بنيالا تخضع 3500 سيارة قادمة من ليبيا لتعرفة الجمارك الجديدة

نيالا 5 يناير 2018 ـ احتجزت سلطات ولاية جنوب دارفور أكثر من 3500 سيارة غير مقننة تم استيرادها من دولة ليبيا توطئة لعمل إجراءات الجمارك بمدينة نيالا وفقا للتعرفة الجديدة.

مئات السيارات تتكدس أمام جمارك جنوب دارفور

وحدد والي الولاية آدم الفكي آخر موعد لتسليم السيارات غير المقننة بالتاسع من يناير الحالي مهددا بمصادرة أي مركبة لم يتم جمعها قبل الفترة المحددة لصالح الدولة وفقا لقانون مكافحة التهريب.

واكتظ حوش "الجمارك" في مدينة نيالا عاصمة الولاية بسيارات المواطنين وما زالت عدد كبير من السيارات في طريقها الى نيالا من محليات الولاية المختلفة.

وأبدى العديد من المواطنين تخوفهم من زيادات متوقعة في التعرفة الجمركية لهذه السيارات مشيرين الى أن الحكومة تعمدت تأخير التخليص الجمركي لهذه السيارات لإدراجها ضمن التعرفة الجمركية الجديدة التي أقرتها موازنة العام 2018 رغم جاهزية الملاك لدفع قيمة الجمارك منذ أكتوبر الماضي.

ورفعت الموازنة المالية الجديدة للدولة الدولار الجمركي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيها.

وبحسب تقارير رسمية فإن أكثر من 26 ألف سيارة دخلت دارفور أغلبها من ليبيا المجاورة.