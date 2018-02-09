السلطات تحرر مواطنا اختطفه مسلحون بعاصمة شرق دارفور

الضعين 9 فبراير 2018 ـ أفاد أحد أقرباء المواطن كامل محمد بشير الذي اختطفه مسلحون من منزله بالضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، أن الشرطة تمكنت من تحرير الرهينة والقبض على الجناة.
وفي يوم الجمعة الماضية اختطف مسلحون يستغلون سيارة ذات دفع رباعي"لاندكروزر"، كامل محمد بشير من داخل منزله بمدينة الضعين واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وقال خالد أحمد، أحد أقرباء المختطف، لـ "سودان تربيون"، إن الشرطة تمكنت من ضبط السيارة التي استخدمت في عملية الاختطاف.
وتابع "استطاعت شرطة ولاية شرق دارفور بالتنسيق مع شرطة غرب دارفور ضبط السيارة اللاندكروزر والقبض على الخاطفين بمدينة الجنينة وتحرير المختطف كامل محمد بشير".
وأثنى على الشرطة بولايتي شرق وغرب دارفور والمباحث الجنائية، وأبدى أمله في تكملة الإجراءات القانونية سريعا وتقديم الجناة الى محاكمة عادلة.
وكان 3 مسلحين على متن سيارة "لاندكروزر" مظللة بلون أزرق تحمل اللوحة (ق/ د/ غ 17/591) قد اختطفوا الضحية من منزله في شمال حي السكة حديد تحت تهديد السلاح.
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