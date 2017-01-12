السلطات تمنع رئيس (مبادرة المجتمع المدني) من السفر

الخرطوم 12 يناير 2017- منعت السلطات السودانية رئيس مبادرة المجتمع المدني د.امين مكي مدني ،الخميس، من السفر للعلاج بمصر.

رئيس مبادرة المجتمع المدني د. أمين مكي..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال مكي لـ"سودان تربيون" " إن السلطات أبلغته بمنعه من التوجه للقاهرة عصر الخميس، والتي كان يقصدها لاجراء عملية جراحية يوم السبت".

وأضاف " سلطات مطار الخرطوم احتجزت وثيقة سفره وأسرته بعد إكماله الأجراءات، وأبلغته بأنه محظور من السفر مؤقتا.. وأبلغوني بمراجعة جهاز الأمن السوداني"

وأشار إلى أنه كان مسافرا برفقة زوجته وأبنته، لاجراء العملية الجراحية.

يشار الى أن القانوني أمين مكي مدني البالغ من العمر حوالي 76عاماً ظل في الفترات السابقة يباشر غسيل كلى في العاصمة المصرية.

وكانت مبادرة المجتمع المدني السودانية انتخبت مين مكي ، رئيساً لها، في الرابع من يناير الحالي، وتتكون مبادرة المجتمع المدني، من عدد من المنظمات الطوعية السودانية، ظهرت في ديسمبر 2014 حينما وقعت على نداء السودان، كطرف اساسي بجانب حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وحركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان.

وفي مايو 2015 منعت سلطات مطار الخرطوم أمين من السفر إلى القاهرة بإدعاء أنه مفروض عليه حظر من نيابة أمن الدولة بموجب بلاغ موجه ضده.

وسبق أن أحتجزت الأجهزة الأمنية وثيقة سفره في نوفمبر 2015، عقب عودته من المشاركة في الاجتماع القيادي لقوى "نداء السودان" بباريس.

وشهدت الخرطوم في مارس 2015 محاكمة أمين مكي ورئيس تحالف قوى لاجماع فاروق ابوعيسي بعد توجيه ست تهم لهما تتعلق" إثارة الحرب ضد الدولة و تقويض النظام الدستوري"، ،لكن السلطات السودانية اطلقت سراحهما قبل إنتهاء المحكمة وذلك بقرار من وزير العدل.