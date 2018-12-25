 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 25 كانون الأول (ديسمبر) 2018

السنوسي: الظروف التي قادت للاحتجاجات بعض إفرازات الحصار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 ديسمبر 2018- قال مساعدٌ للرئيس السوداني إن الأسباب التي أدت لتفجر موجة احتجاجات وغضب شعبي في مناطق واسعة من البلاد يعود بعضها للحصار الذي وقع السودان في قبضته لسنوات ، وشدد على عدم التعدي على الممتلكات.

JPEG - 45.3 كيلوبايت
السنوسي التقى النائب الاول للرئيس ..الاثنين 24 ديسمبر 2018(سونا)

وقال إبراهيم السنوسي في تصريح له يوم الاثنين "يجب ألا يترتب على حرية التعبير تعد على مصالح العباد والممتلكات العامة والخاصة باعتبارها من ثروات البلاد".

وانتظمت مدن وأقاليم سودانية مظاهرات واسعة طوال الأيام الست الماضية أحرق خلالها محتجون مقار حكومية ودوراً للحزب الحاكم.

وأرجع السنوسي الذي يرأس في ذات الوقت مجلس شورى المؤتمر الشعبي المشارك في السلطة خلال لقاء جمعه بالنائب الأول للرئيس بكري حسن صالح يوم الاثنين التردي الاقتصادي والضائقة المعيشية التي يشهدها السودان إلى "الحصار الاقتصادي" الذي شهده السودان.

وأضاف: " تجاوز الظروف الراهنة يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية وجهود القوي السياسية الأخرى إذ أنّ تلك الظروف تمثل إحدى إفرازات الحصار المفروض على البلاد لفترات طويلة".

وتنظم قطاعات مهنية واسعة بمساندة قوى المعارضة بعد ظهر الثلاثاء مسيرة الى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي عن السلطة، على أن تعقب هذه الخطوة اعتصامات واضراب يشل الحياة للضغط على النظام، حيث بدأ الأطباء فعليا إضرابا عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء معالجة الحالات الطارئة.

وكان السنوسي، المعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس البشير، استنكر في وقت سابق من العام الماضي إضراباً عاماً نظمه الأطباء السودانيين قبل أن يفتي بحرمة تلك التدابير الاحتجاجية وقال في كلمةٍ خلال احتفال باختتام أعمال الحوار الوطني، شهده الرئيس: " لا يجوز شرعاً أن يتفرج أطباؤنا الذين آتاهم الله العلم والكفاءة على المرضى وهم يموتون".

وأعلنت الحكومة السودانية في وقت لاحق أن” مندسين“ أبعدوا المظاهرات السلمية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار عن مسارها وحولوها إلى نشاط تخريبي.

وفي السياق ذاته أدان حزب المؤتمر الشعبي قتل المتظاهرين، وطالب، في بيان تلقت (سودان تربيون) نسخة منه، أجهزة حفظ النظام وتنفيذ القانون التعامل بحكمة ومسؤولية وبدون عنف مفرط، مؤكداً أن التظاهر السلمي وكافة صور التعبير والاحتجاج من الحقوق الشرعية والدستورية للمواطنين والتي ينبغي ألا تمس بأي حال من الأحوال، وإن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بسلام دون اللجوء للتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار البيان الى: "إن اندلاع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في العديد من مدن البلاد هي نتاج لتدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد جراء سنوات طويلة من سوء الإدارة وتفشي الفساد وعدم المحاسبة والحصار الاقتصادي المضروب على البلاد وعدم التنفيذ لحزمة الإصلاحات التي دعا لها الحوار الوطني بصورة متكاملة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

١٩ ديسمبر الثانية : هل من جديد ، وما المطلوب ؟ 2018-12-24 18:28:45 بقلم : محمد عتيق ‏كانت الأولى كما هو معروف هو اليوم الذي توحد فيه نواب الشعب بالاجماع وأعلنوا استقلال السودان من داخل البرلمان (19 ديسمبر 1955) والثانية هي الماثلة أمامنا الان (‏19 ديسمبر 2018) : ( ١ ) ‏الجيل الذي ‏أعلن (...)

أنظمة الطغيان لا تفهم درس التاريخ إلا بعد فوات الأوان 2018-12-23 23:01:34 بقلم : عمر الدقير ‏الشعوب المنكوبة بنظم حكم مستبدة قد تكظم الغيظ قليلاً أو كثيراً، لكنها أبداً لا تتصالح مع واقع الاستبداد الغاشم ولا تسمح له بأن يصادر حلمها بالحرية والحياة الكريمة .. الحراك الجماهيري التحرري الباسل الذي (...)

الثورة صناعة والجيش يلقاها عند الغافل 2018-12-22 20:39:41 بقلم : مجدي الجزولي قدح أهل عطبرة في ١٩ ديسمبر نارا عظيمة يهدي نورها كل ناظر. مجاز نار الحرية قديم في الذاكرة الوطنية، فقد قال الزعيم الأزهري عن الحرية أنها نور ونار من أراد نورها فليصطلي بنارها. طهارة النار هذه ربما علة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.