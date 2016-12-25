السنوسي يجتمع الى (ناشطي الشعبي) لمحاصرة حرب المذكرات

الخرطوم 25 ديسمبر 2016 ـ نشطت قيادة المؤتمر الشعبي المعارض في السودان باتجاه محاصرة حالة تململ بدأت تتسع وسط كوادر الحزب الشبابية والطلابية رفضا لسياسات الحزب ومواقفه من القضايا الساخنة في الساحة السياسية على رأسها الحوار الوطني، والتعديلات الدستورية.

الأمين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي (أرشيف)

ودعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي مجموعة من قيادات الشباب الى اجتماع بمنزله الاحد، لمناقشة مطالبهم والحد من حرب المذكرات التي بدأت الأسبوع الماضي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مذكرة باسم (ناشطي المؤتمر الشعبي) وقع عليها 108 من كوادر الحزب، تطالب بعدم الاستجابة لأية محاصصات سياسية أو مشاركة في الحكم دون الاطمئنان إلى جدية الحكومة في تنفيذ التعهدات الخاصة بالحريات والحكم الرشيد.

ودعت المذكرة إلى عدم المشاركة في الحكومة الا بعد إجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات، كما طلبت من السلطات اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الإجراءات القمعية ضد القوى السياسية المعارضة.

و إجتمع الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ابراهيم السنوسي، بمنزله السبت بـ 17 من الموقعين على المذكرة ،حيث يطالبون ايضا بضرورة تسريع عقد المؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي.

ويغلب على هذه المجموعة عنصر الشباب، وظلت غير راضية عن سياسات القيادة الحالية منذ وفاة زعيم الحزب، حسن الترابي، وعبرت عن مواقفها بأكثر من مذكرة معنونة للأمين العام، ابراهيم السنوسي، تكرر فيها مطالبتها بإستعجال إنعقاد المؤتمر العام للحزب.

وعقد السنوسي، إجتماعاً مطولاً مع ممثلين للمجموعة التي ظهرت في آخر مذكرة بأسم "ناشطي الحزب". وناقش الإجتماع مواقف المجموعة وما ورد في مذكرتهم الأخيرة.

وقال د. أمير حسين، عضو اللجنة التي التقت الأمين العام ، لـ (سودان تربيون) إن الإجتماع ناقش المذكرة وما ورد فيها خصوصاً موضوع الحريات بتفاصيلها.

وأوضح أن اللقاء خلص الى أن يكون قرار الحزب النهائي من الحوار والمشاركة في الحكومة رهين بإجازة التعديلات الدستورية، مضيفاً "إذا لم تضمن التعديلات الدستورية قضايا الحريات التي دفع بها الشعبي سيتخذ المؤتمر العام للحزب قراراً نهائياً بشأنها". مبيناً أنه حال تعذر انعقاد المؤتمر العام في وقت وجيز بعد التعديلات ستتخذ الهيئة القيادية للحزب قراراً سيكون ملزماً لعضوية الحزب.

واشار حسين إلى أن الإجتماع مع الأمين العام للشعبي، لم يحدد ميقاتاً لإنعقاد المؤتمر العام للحزب، موضحاً أن توفر الأموال أحد أهم العقبات التي تعترض قيام المؤتمر، لجهة أنه يكلف نحو مليار ومئتان جنيهاً. مشيراً لتشكيل تسع لجان لجمع الأموال والترتيب لإنعقاده.

وذكرت مصادر بالحزب أن السنوسي استطاع امتصاص حماس اصحاب المذكرة وأن اللقاء سادته الإيجابية وتقبل الأمين العام الأراء بروح طيبة، هازما التوقعات التي كانت تشكك في احتمال قبوله بعقد الاجتماع من الأساس.