السودان : أنجلينا جولي بطلة لفيلم (الكنداكات) عن ملكات النوبة

الخرطوم 4 مايو 2017- أكد مسؤولون سودانيون، الخميس، رسميا أن الممثلة أنجلينا جولي ستلعب دور البطولة في فيلم بعنوان "الكنداكات" يحكي عن ملكات حكمن الممالك النوبية القديمة بالسودان بتمويل قطري، وستصل النجمة العالمية البلاد بعد عشرين يوما.

الممثلة أنجلينا جولي

ويعد هذا أول حديث رسمي حول مشاركة نجوم السينما العالميين في فيلم للتعرف على تاريخ وآثار وحضارة كوش وكرمة والبجراوية الضاربة في القدم بشمال السودان، بعد تضارب حول صحة هذه الأنباء.

وكانت صحيفة "الراية" القطرية ووسائل إعلامية أخرى أوردت أن النجمة العالمية إنجلينا جولي ستلعب دور البطولة في الفيلم التوثيقي مع الفنان ليوناردو دي كابريو والممثلة بري لارسون بقيادة المخرج العالمي أليخاندرو جونزاليز أيناريتو، الفائز بأوسكار أفضل مخرج للأعوام 2015 ـ 2016.

وقال مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية عبد الرحمن علي محمد، "إن الفيلم نوع من أنواع الترويج عن السياحة في السودان والتعريف بالحضارات السودانية".

وأكد عقب اجتماع تحضيري لزيارة الممثلة العالمية للسودان بوكالة السودان للأنباء، أن الخطوة تعد انفتاحا سيُسهم في تطوير السياحة ليكون لها دور واضح في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومنذ أن سجلت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، زيارة إلى الآثار النوبية في شمال السودان في مارس الماضي، تعاظم التركيز على أهمية اكتشاف الممالك المروية والكوشية في هذه البقعة من العالم، إلى جانب مقارنتها بالحضارة الفرعونية بمصر.

وقالت الوزيرة السابقة عزة عوض الكريم، رئيس الاتحاد العربي الأفريقي للإعلام الرقمي، إن أنجلينا جولي ستزور السودان في 25 مايو الحالي للتعرف على الملامح التاريخية والآثار على الأرض تمهيدا لتصوير الفيلم سينمائي حول حكم المرأة في السودان بعنوان "الكنداكات".

وقالت عزة إن هذه الزيارة ستعقبها زيارة أخرى في نوفمبر القادم لتصوير أحداث فيلم سينمائي مقترح عن حكم المرأة في السودان يحكي عن تأريخ حكم الملكات بعنوان "الكنداكات" وستقوم ببطولته أنجلينا جولي وإنتاج شبكة "مرسال" القطرية.

وفي يونيو 2014 رفضت السلطات السودانية منح الممثلة العالمية والناشطة الإنسانية انجلينا جولي تأشيرة دخول للمشاركة في احتفالية متعلقة بمنع العنف الجنسي في مناطق النزاع.

وأضافت لوكالة السودان للأنباء أنه تم الاتفاق أيضا مع شبكة مرسال لتصوير الفيلم الوثائقي (التاريخ يبدأ من هنا)، عن الآثار السودانية، مشيرة إلى أن الفيلم صور كل المناطق الأثرية في شمال السودان "الولاية الشمالية وولاية نهر النيل".

وأوضحت أن وفد الشبكة زار السودان أخيرا وعقد لقاءات مع المختصين في الآثار والتأريخ، مؤكدة الحرص على تنقيح المادة الموثقة في الفيلم واستقائها من مصادر موثوقة ووثائق علمية وكشوفات أثرية، ما يعد حافزا قويا لإنتاج الفيلم السينمائي.

وضم الاجتماع انتصار أبو ناجمة رئيس قطاع الثقافة والفكر بالمؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن علي محمد مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عزة عوض الكريم رئيس الاتحاد العربي الأفريقي للإعلام الرقمي، مدير وكالة السودان للأنباء والمديرة التنفيذية للموسوعة السودانية (سودابيديا).

وكانت وكالة السودان للأنباء قد وقعت مذكرة تفاهم مع شبكة "مرسال" قطر الأسبوع الماضي للتعاون وتبادل الأخبار والمعلومات.