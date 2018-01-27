السودان : اتصالات مع دول خليجية لتسليم متهمين

الخرطوم 27 يناير 2018- قال النائب العام في السودان، إن اتصالات تجري مع دول خليجية لتسليم متهمين في عدد من القضايا توطئة لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم.

النائب العام عمر أحمد محمد

وأفاد النائب عمر أحمد محمد المركز السوداني للخدمات الصحفية السبت، إن الاتصالات تجري مع دول السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى لاسترداد المتهمين.

وتلاحق السلطات السودانية العديد نحو 40 من تجار العملة والمضاربين في النقد الأجنبي بعد ان قررت محاسبتهم تحت اتهامات تتعلق بتخريب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وكشف النائب العام، عن "تعاون كبير" بينهم وعدد من السلطات المختصة من الدول العربية لاسترداد المتهمين في مقبل الأبام معلنا تحويل البلاغات المتعلقة بتهريب الذهب والعملة إلى نيابة أمن الدولة.

وفي وقت سابق فال وزير الداخلية السوداني حامد منان أن أوامرا بالقبض صدرت في مواجهة تجار العملة بالخارج، مؤكدا الاتجاه لتوقيفهم عبر الشرطة الدولية "الانتربول".

وبشأن البلاغات المتصلة بتهريب الذهب والعملات قال النائب العام أنها تحولت الى نيابة أمن الدولة.

وأعلنت السلطات مؤخرا عن توقيف شبكات واحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب والعملات عبر مطار الخرطوم.

وأوضح النائب العام أن النيابة لها إسهام كبير في الإشارة لمواطن الخلل في نوافذ التهريب عبر حدود البلاد المختلفة.