السودان : ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الى 24 شخصا

الخرطوم 12 يناير 2019- أعلنت لجنة مختصة بالتحقيق في تداعيات الاحتجاجات التي تشهدها مدن سودانية ارتفاع القتلى الى 24 شخصا.

النائب العام عمر أحمد محمد

وأوضح رئيس اللجنة العليا للتحقيق عامر محمد إبراهيم، في مؤتمر صحفي السبت، أن الوفيات كانت 9 حالات بالقضارف، و6 في نهر النيل، و3 في كل من الولاية الشمالية، والنيل الأبيض والخرطوم.

وتقول منظمات حقوقية وأحزاب معارضة إن عدد ضحايا هذه المظاهرات يتجاوز الرقم الرسمي الذي كان تم إعلانه في وقت سابق بـ 19 قتيلا ،الى ما يقرب الـ 40.

وناشدت النيابة العامة المواطنين بضرورة التعاون والتقدم بشاهداتهم والإدلاء بأي معلومات تساعد في التحقيقات الجارية بشأن الجناة.

ووجه النائب العام عمر أحمد محمد بحسب وكالة السودان للأنباء باستعجال التحقيقات والتحريات في بلاغات القتل والمحافظة على الأدلة والبيانات واستجواب أولياء الدم والمتابعة مع الأدلة الجنائية للتحري حول البيانات المحرزة.

وأشار إلى الإسراع في إجراءات التحقيق بالبلاغات التي تم فيها التعرف على الجناة للشروع في إكمال رفع حصانات المشتبه فيهم.

كما وجه بالإسراع بحصر بلاغات الإتلاف في الأموال العامة والخاصة وتحديد قيمة التلف فيها.

وكان النائب العام تلقى تقارير من رئيس اللجنة العليا رئيس نيابة عامة؛ عامر محمد إبراهيم، ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بمتابعة التحقيقات في الأحداث الأخيرة بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة والإصابات بجانب الإتلاف.