السودان: ارتفاع قياسي للعملات والدولار يلامس الـ 80 جنيها

الخرطوم 5 نوفمبر 2019- واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في السودان الثلاثاء، ارتفاعها المضطرد أمام الجنيه، محققة أرقاما غير مسبوقة في تاريخ التداولات اليومية.

رزم من العملة السودانية (أب)

وسجل سعر الدولار في نهاية تعاملات الثلاثاء ٧٩ جنيها، ووصل الاسترليني الى 100 جنيه،واليورو 88.5 جنيها، بينما بلغ الريال السعودي 21 جنيها وارتفع سعر البيع للدرهم الاماراتي الى22.2 جنيها .

وارجع متعاملون تحدثوا لـ (سودان تربيون) الارتفاع إلى تزايد كبير في الطلب على العملات الأجنبية مقابل ضعف المعروض منها.

وتوقع أحد التجار استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خاصة مع دخول موسم العمرة خلال الأيام المقبلة وزيادة حركة الاستيراد.

وقال لـ (سودان تربيون) إن جهات غير معروفة شرعت في شراء كل المعروض من العملات في السوق ما أدى الى ارتفاع الأسعار.

ونهاية الأسبوع الماضي أعلن وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي عن خطة لإنعاش الاقتصاد السوداني بعد التوافق مع المجتمع الدولي على خارطة طريق تبدأ ببرنامج لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني بتقديم دعم مالي دون دفع متأخرات الديون الخارجي وتمويل موازنة السودان للعام 2020 عبر عشرين مشروعاً توافق عليها مع اصدقاء السودان.