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السودان: ارتفاع كبير في أسعار تذاكر الطيران

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الخرطوم 8 فبراير 2018- رفعت سلطة الطيران المدني في السودان الخميس سعر الدولار لتذاكر الطيران الى 30 جنيهاً بدلاً عن 15,9 جنيها، وترتب عليه زيادة هائلة في اسعار التذاكر بنسبة تفوق الـ 70% مما كانت عليه.

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إحدى طائرات شركة بدر السودانية

وبحسب خطاب للطيران المدني وزعه على الشركات العاملة في السودان، حصلت عليه "سودان تربيون" فان سعر الدولار لتذاكر الطيران ونولون البضائع، ورسوم خدمات الطيران، يبلغ 30 جنيهاً بدلاً عن 15,9 سعر الصرف السابق للدولار".

وأفاد الخطاب أن "القرار جاء متماشياً مع التغيير الذي حدث في سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، ويسري تطبيقه اعتباراً من الخميس الثامن من فبراير".

وأعلن بنك السودان المركزي، الأحد، موجهات جديدة بخصوص النقد الأجنبي واحتسب سعرا تأشيريا جديدا للدولار للمرة الثانية خلال أقل من شهر برفعه من 18 جنيها إلى 30 جنيه.

وقبل 18 يناير الماضي كان السعر التأشيري للدولار في حدود 8.5 جنيه.

وأبلغ مسؤول بإحدي شركات الطيران فضل ححب اسمه "سودان تربيون" الخميس، أن قرار الطيران المدني سيرفع اسعار التذاكر بنسبة تصل الى 70% على أقل تقدير.

وتوقع زيادات جديدة على أسعار تذاكر الطيران الداخلي بعد رفع سعر الدولار.

وكشف عن اعتزام غالب الشركات المحلية عقد اجتماع يوم الأحد لبحث الزيادات الجديدة وتعديل قائمة أسعار التذاكر.

وتوقع المسؤول أن تنعكس هذه الزيادات بشكل أكبر على شركات الطيران المحلي.

وقال " شركات الطيران الأجنبية لن تتأثر بالزيادة لأنها تحسب سعرها بالدولار، وسيكون أكثر المتضررين هم السودانيين الذين يستغلون رحلات هذه الشركات من الخرطوم الى خارج البلاد".



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