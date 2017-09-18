السودان: اكتمال المسوحات الأولية لتحديد موقع أول محطة نووية

الخرطوم 18 سبتمبر 2017 ـ قال السودان إن المسوحات الأولية لتحديد موقع أول محطة نووية اكتملت، كما أن خطط عمل الدراسات التأكيدية والتفصيلية ستبدأ بنهاية العام الحالي.

مقر شركة (روس آتوم) بموسكو ـ صورة من موقع قناة (RT) الروسية

وكان وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى قد أفاد البرلمان، في ديسمبر الماضي، أن العام 2017 سيشهد الإعداد لبناء المحطة النووية الأولى بالسودان لتوليد 1200 ميقاواط من الكهرباء.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء لدى تقديمه بيان بلاده أمام الدورة الـ(61) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، الإثنين، إن السودان يواصل حالياً مجهوداته من أجل تطوير عناصر بنيته التحتية لتنفيذ برنامجه النووي.

وأعلن الوزير "اكتمال المسوحات الأولية لتحديد موقع المحطة وبدء خطط عمل الدراسات التأكيدية والتفصيلية وذلك بنهاية العام الجاري 2017".

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر برامجها المختلفة دعماً للسلام والتنمية من خلال توسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأكد التزام السودان بإنفاذ برامج الوكالة من خلال استضافته للأنشطة الإقليمية والدولية، بجانب التزامه الكامل بالاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

وأشار في بيانه إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الصين وروسيا في إطار تطوير العلاقات لاسيما وأنهما من الدول المالكة للتكنولوجيا النووية المأمونة.

وأعلنت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة في ديسمبر 2016، أنها تخطط في عام 2017 للتوقيع مع وزارة المياه والري والطاقة في السودان، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وقبلها في مايو 2016 وقع السودان والصين على اتفاقية اطارية في مجال الطاقة النووية تسمح بتشييد المحطة النووية الأولى في البلد الذي يعاني من نقص في التوليد الكهربائي.

وأشار موسى إلى إجازة مشروع قانون الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية من قبل البرلمان، وتكوين لجان فنية لصياغة وتحديث لوائح الأمان والأمن النووي والإشعاعي.

وأشاد بدعم الوكالة الدولية للسودان في مجال بناء القدرات البشرية والمادية للجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية.

وقال إنه في إطار التعاون مع الوكالة والاهتمام بالأمن الغذائي، فإن السودان صاغ مشروعا قوميا مع إدارة التعاون الفني بالوكالة لتأسيس معمل مرجعي للأمان الغذائي لقياس متبقيات المبيدات والأسمدة والمضادات الحيوية في المنتجات الحيوانية والنباتية، حيث يشارك السودان بنسبة 80% من تكلفة التأسيس.