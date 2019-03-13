السودان: الإعلان عن حكومة كفاءات دون مفاجآت

لخرطوم 13 مارس 2019- أعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر ايلا،الأربعاء تشكيل حكومة جديدة دون أي مفاجآت.

رئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر ايلا

وتم الإعلان عما أطلق عليه حكومة كفاءات من 21 وزير و18 وزير دولة، غالبهم ذات الوجوه التي كانت تشغل حقائب في الحكومات السابقة مع تبديل المواقع.

وسمت المراسيم الرئاسية التي تلاها ايلا في مؤتمر صحفي بشارة جمعة أرو وزيرا للداخلية، وحل مكانه في وزارة الإعلام حسن إسماعيل المنتقل من حكومة ولاية الخرطوم.

وأبقى التعيين على كل من الدرديري محمد أحمد في الخارجية، وفضل عبد الله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية وأحمد سعد عمر وزيرا بمجلس الوزراء وحاتم السر في وزارة النقل، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل.

واختير مجدي حسن يس لوزارة المالية بعد ان أعفي منها قبل عدة أشهر حيث كان في منصب وزير الدولة.

ومن الوجوه الجديدة في التشكيل وزير التربية والتعليم الخير النور المبارك، وسهير صلاح لوزارة التعليم العالي، الصادق محجوب الفكي لوزارة الصحة، والأكاديمي بركات موسى الحواتي لوزارة الحكم الاتحادي حيث نقل منها الوزير حامد ممتاز الى وزارة التجارة والصناعة، ابراهيم يوسف لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، اسحاق أدم جماع للنفط والغاز،عثمان التوم حمد للري والكهرباء والموارد المائية محمد ابوفاطمة عبد الله للمعادن وبحر ادريس ابوقردة للعمل والاصلاح الاداري.

واعيد تعيين السمؤال خلف الله القريش في وزارة الثقافة والسياحة والاثار، بعد ان أعفى من ذات المنصب قبل عدة أعوام.

وسيؤدي الوزراء، ووزراء الدولة الجدد القسم أمام الرئيس يوم الخميس.