السودان : الإفراج عن قيادات (الشعبية) ونقلهم الى جوبا

الخرطوم 10 يونيو 2019- أبعدت السلطات السودانية قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الى جوبا بعد الافراج عنهم صباح الاثنين، طبقا لبيان اصدره رئيس الحركة مالك عقار.

ياسر عرمان في ميدان الاعتصام يوم 27 مايو 2019

وفي خبر مقتضب أعلنت وكالة السودان للأنباء الرسمية الاثنين أوردت انه تم"إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك اردول". دون تفاصيل اخرى.

وفي بيان بعد ظهر الاثنين اكد عقار اطلاق سراح القيادات الثلاثة وأضاف انه تم ابعادهم غصبا عن ارادتهم إلى جوبا فور اطلاق سراحهم.

وتقدم عقار بالشكر لرئيس جمهورية السودان على قبوله استقبالهم على اراضي جمهورية جنوب السودان.

وقال عرمان في تغريدة على تويتر انهم نقلوا بمروحية عسكرية الى جوبا مكبلي الايدي والقدمين ومعصوبي العينين وان الخطوة تمت رغم ارادتهم.

وكانت قوات أمنية اعتقلت نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان يوم الأربعاء 5 يونيو، قبل أن يؤكد رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد لقيادات معارضة التقائها في الخرطوم الجمعة 7 يونيو انه محتجز لدى المجلس الانتقالي وسيفرج عنه خلال يومين.

وقبل انقضاء المهلة التي حددها أحمد جرى اعتقال كل من خميس جلاب الأمين العام للحركة ومبارك أردول المتحدث الرسمي على يد قوات أمنية أيضا.

وأدان عقار عملية الاعتقال وقال انها تدلل على أن المجلس العسكري بلا رغبة في تسليم السلطة للمدنيين او تحقيق السلام في البلاد.