السودان: الدولار يواصل الصعود في السوق الموازي ويسجل 82 جنيها

الخرطوم 13 نوفمبر 2019- واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها المضطرد أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازي خلال تعاملات الأربعاء، في وقت تشهد البنوك والصرافات تحسنا ملحوظا في موقف السيولة النقدية اختفت معها ظاهرة الاصطفاف في منافذ البنوك والصرافات.

رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن سعر البيع للدولار بلغ٨٢ جنيها فيما بلغ الريال السعودي ٢٢جنيها، واليورو ٩١جنيها بينما وصل سعر الدرهم الاماراتي ٢٢جنيها.

وارجع المتعاملون ارتفاع العملات الأجنبية إلى حدوث زيادة كبيره في الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.

وقال أحد التجار فضل عدم ذكر اسمه لـ (سودان تربيون) "هناك حالة طلب كبيرة على العملات لكن حركة العرض ضعيفة جدا مقارنة بالأيام الماضية".

وتوقع مزيد من الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية حال استمرار زيادة الطلب بالمستوى الحالي.

وارجع المحلل المالي المصرفي محمد عبد الرحمن أبو سورة في حديث لـ (سودان تربيون) ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه لعوامل العرض والطلب مقابل شح المعروض من النقد الأجنبي بسبب ضعف الصادرات.

وأشار إلى أن تحسن موقف السيولة بالبنوك والصرافات يعود إلى ضخ بنك السودان المركزي مبالغ نقدية بكميات كبيرة للبنوك إلى جانب تحسن ثقة العملاء بالمصارف ما ادى لزيادة حركة ايداع النقد.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية إبراهيم البدوي ومحافظ بنك السودان المركزي حسين جنقول السبت المقبل برنامج الإصلاح المصرفي للمرحلة الانتقالية خلال مخاطبته لندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية والتي ينظمها اتحاد المصارف السوداني.