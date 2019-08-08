السودان : الغاء أحكام بالإعدام ضد قادة الحركة الشعبية - شمال

الخرطوم 8 أغسطس 2019- قال التلفزيون السوداني، الخميس إن المجلس العسكري الانتقالي، أسقط عقوبة الإعدام، التي صدرت في وقت سابق بحق رئيس الحركة الشعبية – شمال مالك عقار ونائبه ياسر عرمان وقيادات أخرى في الحركة.

ياسر عرمان يتحدث في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم مع رئيس الحركة ملك عقار في 3 يوليو 2011 (رويترز)

وكانت محكمة سودانية بمدنية سنجة - وسط - أصدرت في مارس 2014، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011م.

وبدأت هذه الحركة تمردا في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ 2011، لكنها انقسمت على نفسها قبل أكثر من عامين بسبب خلافات بين قادتها مالك عقار وعبد العزيز الحلو.

وامتنع القائد عبد العزيز الحلو عن الدخول في مفاوضات مع الحكومة العسكرية الجديدة وأعلن انتظار تشكيل السلطة المدنية الانتقالية.

وفي المقابل بعثت حركة عقار بثلاث من قادتها الى الخرطوم هم ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب، وبرغم عقد هؤلاء القادة اجتماعات مع قيادة المجلس العسكري الا أن الأخير قرر ترحيلهم قسرا الى جنوب السوان بعد اعتقال امتد لعدة أيام خلال يونيو الماضي.

وأوضح التلفزيون السوداني أن قرار الغاء حكم الاعدام جاء كجزء من تنفيذ المبادرة، التي أكدتها الوثيقة الدستورية الجديدة الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، والتي نصت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق السلام في السودان.

واعتبر المتحدث الرسمي بإسم الحركة، مبارك أردول، في صفحته على "فيس بوك"، "إسقاط الأحكام الجائرة في حق قيادتنا بالتنظيم خطوة مهمة لبناء الثقة ستسهم فعلا في الوصول إلى سلام".