السودان: المشاركة في (عاصفة الحزم) التزام أخلاقي

الخرطوم 28 مايو 2018 ـ أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، موقف السودان الثابت تجاه التحالف العربي، قائلاً إن مشاركة القوات السودانية في الحرب باليمن "واجب والتزام أخلاقي".

وزير الدفاع التقى السفير السعودي بالخرطوم الاثنين 28 مايو 2018

والتقى الوزير الاثنين بالسفير السعودي لدى الخرطوم، جعفر بن حسن معلا، وبحثا مجالات التعاون بين السودان والسعودية.

وطبقاً لتصريح صادر عن وزارة الدفاع فإن اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة التي قام بها مساعد وزير الدفاع السعودي إلى الخرطوم الأربعاء الماضي والتقى خلالها الرئيس السوداني ووزير الدفاع.

وقدم مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد عبد الله العايش، موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للرئيس البشير الأربعاء الماضي، شرحاً لتطورات الأوضاع والموقف العملياتي لقوات عاصفة الحزم في اليمن.

ونقل موفد الملك سلمان للبشير شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للمشاركة المخلصة للسودان في عاصفة الحزم والأدوار البطولية التي تؤديها القوات السودانية التي ساهمت في الانتصارات والتقدم الذي تحقق في اليمن حسب قوله.