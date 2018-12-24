السودان: برنامج أممي يطلق حملة للحد من خسائر المحاصيل بعد الحصاد

الخرطوم 24 ديسمبر 2018- أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالاشتراك مع الحكومة السودانية ومصنعين من القطاع الخاص حملة لتشجيع المزارعين على استخدام تقنيات فعالة لتخزين الأغذية للحد من خسائر ما بعد الحصاد.

شعار برنامج الغذاء العالمي

وتركز الحملة وفقا لبيان عن البرنامج تلقته (سودان تربيون) على تشجيع المزارعين على شراء الأكياس المحكمة الغلق بمبلغ 2.50 دولار كما توضح الحملة العائد من ذاك الاستثمار الذي يتجاوز 25 دولار على مدار ثلاث سنوات لكل 100 كجم من الحبوب المخزنة.

ويعاني المزارعون في السودان من ارتفاع معدلات الخسائر في المحصول بعد الحصاد أثناء مرحلة التخزين؛ حيث تحصد الخسائر ثلث كمية المحصول.

وتعد أكياس التخزين محكمة الغلق حلاً مجدٍ اقتصادياً من شأنه أن يمكن المزارعين من الحفاظ على كميات أكبر من الحبوب التي يحصدونها على مدار العام.

ويدعم البرنامج الأممي القطاع الخاص من أجل توفير الأكياس المحكمة الغلق للبيع بأسعار في متناول الجميع.

وتمثل حملة التخزين في الأكياس المُحكمة الغلق مبادرة مبتكرة تدعم توسيع نطاق مشروع بناء القدرة على الصمود الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي حالياً في السودان.

وفي عام 2019، يهدف البرنامج إلى توفير تقنيات أكثر فاعلية لتخزين الأغذية لما يقرب من 500 ألف شخص من صغار المزارعين في الولايات الشرقية كسلا والقضارف.

ومن المقرر أن يتسع نطاق المشروع ليصل إلى أربعة ملايين مزارع بحلول عام 2023.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في السودان ماثيو هولينج وورث"من خلال هذه الحملة، يضع برنامج الأغذية العالمي الشركاء من القطاع الخاص في صدارة المشروع، بالإضافة إلى تصميم شعار فريد وتوفير مواد تسويقية متميزة تحمل الاسم التجاري Hermetic Storage Technology."

وأضاف: " هذا سيشجع المزارعين على التعامل مع المنتج كمستهلكين وأن يشاهدوا قيمة الاستثمار في أمنهم الغذائي."

وتسعى الحملة إلى أن تطلق "شاحنة كبيرة" تحمل عينات من أجل الترويج للمنتج. وتتضمن الأدوات الأخرى للحملة المشاركة الإعلامية وعقد اللقاءات على مستوى المجتمع المحلي.