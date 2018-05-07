السودان بعلن عن اتفاق مع السعودية لمده بالنفط 5 أعوام

الخرطوم 7 مايو 2018- أعلن السودان الإثنين توصله لاتفاق مع السعودية لمده بالنفط لمدة 5 أعوام، توريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنوياً إلى السودان.

محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

ودخلت أزمة الوقود التي تضرب العاصمة السودانية الخرطوم والولايات أسبوعها الخامس، وعادت محطات الخدمة لمشهد الصفوف الطويلة من السيارات، وانعكست الأزمة على ندرة شديدة في المواصلات العامة.

ورصدت (سودان تربيون) الإثنين بعدة محطات وقود في الخرطوم، وأم درمان وبحري، تراص اعداد كبيرة للسيارات للحصول على حصة، مع انعدام شبه كامل لمركبات المواصلات العامة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر بالرئاسة السودانية الإثنين إن "الجانبين السوداني والسعودي صاغا مسودة اتفاق للإمداد البترولي للسودان على أساس تفضيلي، ويتوقع توقيعها في الأيام المقبلة بعد استكمال الجوانب المالية للاتفاق".

وكان مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني فيصل حسن سخر فى تصريحات السبت من المراهنين على أزمة الوقود لإسقاط النظام، وأكد اقتراب حل أزمة الوقود خلال الأيام القادمة.

وأفاد المصدر ـ بحسب الوكالة ـ أن زيارة وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان ووزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار ومحافط بنك السودان المركزي حازم عبد القادر للمملكة العربية السعودية؛ جاءت بناء على دعوة من الجانب السعودي لبحث التعاون النفطي بين البلدين.

وقال وزير النفط عبد الرحمن عثمان في تصريحات صحفية عقب اجتماع ترأسه الرئيس عمر البشير الإثنين لبحث موقف امداد النفط بالبلاد إن الاتفاق مع السعودية طويل الأمد مدته 5 سنوات لتزويد السودان بالمواد البترولية، بإجراءات سهلة الدفع ـ بواقع مليون و800 ألف طن في العام.

وأفاد أن "رئيس الجمهورية اطمأن على موقف الإمدادات البترولية خاصة احتياجات الموسم الزراعي".

وقال عثمان إن "موقف الإمدادات للجازولين مطمئن جدًا"، مشيراً إلى أن ولاية القضارف وصلت إلى مستودعاتها 8 آلاف طن، اعتبرها كافية للتحضير للموسم الزراعي.

وقال وزير النفط إن موقف الإمدادات البترولية مطمئن جدا، وأن مصفاة الخرطوم بدأت العمل منذ 6 أيام وكانت تضخ في الخمسة أيام الماضية حوالي 1400 طن من الجازولين في اليوم، و1500 طن من البنزين، و850 طنا من غاز الطبخ.

وأضاف: "اليوم بدأت المصفاة بضخ إضافات جديدة وصلت إلى 2200 طن من الجازولين، و2500 طن من البنزين".

وقال " لدينا في ميناء بورتسودان باخرتان من الجازولين والثالثة إجراءاتها على وشك الانتهاء والرابعة يقوم بنك السودان بإكمال الإجراءات ونتوقع أن تدخل مباشرة بعد تفريغ ثلاث بواخر".