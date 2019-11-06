السودان: تأجيل زيارة وفد سعودي لبحث ايقاف صادر الماشية

الخرطوم 6 نوفمبر 2019- كشفت مصادر موثوقة بوزارة الثروة الحيوانية السودانية عن تأجيل زيارة الوفد الفني السعودي التي كانت مقرره خلال الأسبوع الحالي لمناقشة ايقاف صادر الماشية وأجندة أخرى تتصل بالتعاون الفني بين الخرطوم والرياض.

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

وأوقفت وزارة البيئة والزراعة السعودية صادر الماشية السودانية في أعقاب ظهور حالات لحمي الوادي المتصدع في بعض المناطق بولاية البحر الأحمر شرق السودان.

وقالت المصادر لـ "سودان تربيون" إن ترتيب زيارة الوفد السعودي سيتقرر خلال وقت قريب، وتوقعت أن يضم وكيل وزارة الزراعة والبيئة وإدارة المحاجر وعدد من الإدارات الفنية الأخرى إلى جانب مختصين.

وأعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) منتصف أكتوبر الماضي بتفشي حمى الَوادي المتصدع بمنطقة البحر الأحمر شرق السودان، وذلك بعد تلقيها اخطارا من وزارة الثروة الحيوانية في الخرطوم.

وتلزم لوائح المنظمة العالمية الجهات الحكومة المختصة بالثروة الحيوانية في كل الدول بإبلاغ المنظمة حال حدوث الحمى في أي مكان.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت الشهر الماضي ارتفاع عدد المصابين بحمى الوادي المتصدع إلى 135 شخصاً، وشملت الإصابات ولايات كسلا، والبحر الأحمر، وشمال دارفور غربي السودان.

وحمى (الوادي المتصدع) مرض فيروسي ينتقل من الحيوان للإنسان عبر الحشرات خاصة البعوض.