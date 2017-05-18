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السودان: تجميد أموال أشخاص لديهم علاقة بإنشطة إرهابية

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الخرطوم ‏‎18‎‏ مايو 2017 ـ كشفت الهيئة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب عن تجميد أموال لأشخاص ـ لم تسمهم ـ ‏لديهم علاقة بأنشطة إرهابية وادراجهم على القائمة الدولية للعقوبات بمجلس الأمن ‏الدولي.‏

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مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)

وانطلقت بالعاصمة الخرطوم الأربعاء ورشة "مكافحة الإرهاب وغسل الأموال"، التي ‏تنظمها وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الاموال التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف رفع كفاءة العاملين بالقوات النظامية والأجهزة العدلية والبنوك ‏المركزية‎.‎

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المشرف على اللجنة الفنية لمكافحة ‏تمويل الإرهاب العميد معاوية مدني في تصريحات صحفية على هامش الورشة الأربعاء ‏"إن الهيئة جمدت أموال أشخاص يشتبه أن لديهم علاقة بأنشطة إرهابية وادرجتهم ‏ضمن القائمة الدولية للعقوبات بمجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى أن الهيئة بعد التحري ‏والتدقيق طابقت اسمائهم مع اسماء العملاء في أحد البنوك التجارية بالبلاد، وجمدت ‏أموال الوكيل السوداني الذي يدير أموالهم. ‏

وكشف مدني عن ضبط وتجميد أموال تتبع لبعض الأشخاص "لا تزال الاجراءات ‏الخاصه بهم في طور التحري والتحقيق الأولي بعد فتح عدد من البلاغات لم تصدر ‏فيها أحكام حتى الآن وسيتم احالتها للنيابة ومن ثم مرحلة القضاء".‏

وأفاد مدني أن "قرار تجميد الأموال يأتي انفاذا لقرار مجلس الوزراء الموائم للقرارات ‏الدولية والمتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وفيما يتعلق بغسل الأموال". ‏

وتشير (سودان تربيون) إلى أن ورشة الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب وغسل ‏الأموال، والتي تنظمها وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي ‏ومقرها نيروبي، يشارك فيها دارسون من عدد من الدول الأفريقية ودولة اليمن، إضافة ‏لمدربين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا



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