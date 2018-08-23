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السودان: تسارع الخطى لتوقيع اتفاقيات نفطية جديدة مع الصين

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الخرطوم/ بكين 23 أغسطس 2018 ـ قال سفير السودان لدى الصين أحمد شاور، الخميس، إن الخطى تتسارع بين السودان والصين للتوقيع على اتفاقيات جديدة في مجال استخراج البترول.

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فنيون سودانيون يعملون في تأهيل حقول النفط بجنوب السودان ـ يوليو 2018

وتعد الصين الشريك الاستراتيجي الأول للسودان في مجال النفط والغاز، حيث لعبت دورا رئيسا في استخراج النفط بالسودان منذ العام 1999. وتعمل الشركة الوطنية الصينية للبترول شريكا رئيسا في مشاريع بغرب وجنوبي السودان.

وأكد السفير أن "التفاوض يجري بين وزارة النفط والغاز والشركات الصينية وسيسفر قريبا عن توقيع اتفاقيات هامة".

وأضاف في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء أن هذه الاتفاقيات ستدفع بالعمل المشترك بين البلدين في مجال انتاج البترول وستعود به الى ما كان قبل انفصال دولة جنوب السودان في يوليو 2011.

وأشار شاور إلى أن الصين تقدر التعثر الذي حدث في مشروع إنتاج البترول بعد الانفصال والظرف الذي تم فيه وما تحقق منه أيضا للصين ما جعلها تستمر في المشروع.

وذكر أن الصين أعربت عن تقديرها للدور الذي لعبه السودان في تحقيق السلام بين الفرقاء بدولة الجنوب واستتباب الامن وعودة الشركات الصينية للعمل في حقول البترول هناك.

ولفت الى أن وزارة الخارجية الصينية أصدرت بيانا تؤيد فيه الاتفاقية وتؤكد دعمها ووقوفها مع الاتفاق لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بجنوب السودان.

وأنعشت مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان استضافتها الخرطوم حظوظ إعادة تأهيل وتشغيل حقول النفط بجنوب السودان وضخ الإنتاج عبر الجار الشمالي "السودان" المتوقع أول سبتمبر القادم.

وأفاد السفير أن "الصين تقدر أهمية السودان لأن أول عمل للشركات الصينية في مجال البترول خارج الصين كان في السودان وأن نجاح الصين فيه شجع الكثير من الدول للتعامل معها في مجال النفط".

وأخيرا اشتكت الحكومة الصينية من عدم تمكن السودان من سداد ديونه للصين الناجمة عن شراء الخرطوم حصة الصين من النفط المنتج لتغطية الاستهلاك المحلي. وتبلغ ديون الصين على السودان ملياري دولار حتى نهاية العام 2016.

ويبلغ إنتاج السودان من النفط حوالي 120 ألف برميل يوميا بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وذهاب ثلاثة أرباع الآبار النفطية لدولة الجنوب، حيث كان إنتاج النفط قبل الانفصال 450 ألف برميل يوميا.



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