السودان : تعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الى (جهاز المخابرات)

الخرطوم 29 يوليو 2019- أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، الإثنين مرسوماً دستورياً بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى "جهاز المخابرات العامة" و شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مدير الجهاز أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال إن الجهاز بتغيير اسمه "صار أكثر مهنية واحترافية يشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مُهدِّدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم".
وتتكاثف المطالبات وسط النشطاء وقوى المعارضة بأن يتم حصر دور الجهاز في جمع المعلومات ونزع الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها فيما يخص الاعتقال والتحقيق والتدخل اللافت في الشؤون السياسية والقضايا العامة.
وقالت مصادر صحفية إن سلطات التفتيش والاعتقال لن يكون مسموحا بها للجهاز بناء على هذا التعديل.
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