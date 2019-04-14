السودان: تعيين أبوبكر دمبلاب مديرا لجهاز الأمن وإحالة (قوش) للتقاعد

الخرطوم 14 أبريل 2019- أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان ،الأحد تعيين الفريق أبوبكر مصطفى الشهير بـ"دمبلاب" مديرا لجهاز الأمن والمخابرات خلفا للفريق صلاح عبد الله (قوش) الذي استقال من موقعه الجمعة.

أبوبكر دمبلاب يتسلم مهام جهاز الأمن من صلاح قوش..الأحد 14 أبريل 2019

وقال الفريق ركن شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن رئيس المجلس أصدر حزمة من القرارات تباعا بينها إحالة كل من عوض بن عوف وصلاح قوش وكمال عبد المعروف للتقاعد.

وجرت بمباني جهاز الامن والمخابرات الأحد عملية التسليم والتسلم بين قوش ودمبلاب.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها (سودان تربيون) فإن المدير الجديد لجهاز الأمن تنحدر جذوره من ولاية كسلا وتخرج في الكلية الحربية بالدفعة 31 وهي ذات الدفعة التي كان فيها رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وأحيل للتقاعد في العام 2012 قبل أن يعود قبل نحو شهرين مديرا لهيئة الإدارة في جهاز الأمن.

وشغل دمبلاب بوقت سابق منصب القنصل في مصر.

وكشف المتحدث العسكري عن ترتيبات أخرى يجري تنفيذها لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وترتيب الأوضاع فيه.

وتطالب قوى المعارضة السودانية بتحجيم دور جهاز الأمن وحصر مهامه في جمع المعلومات، مع إعادة هيكلته.