السودان: تقديم المتهمون في المحاولة الانقلابية للمحاكمة خلال أيام

الخرطوم 7 أغسطس 2019- قال متحدث باسم جهاز المخابرات السوداني، الأربعاء إن التحقيقات الخاصة بالمحاولة الانقلابية الأخيرة، أوشكت على الانتهاء، وأن المتهمين سيمثلون أمام القضاء عقب عطلة عيد الأضحى التي ستبدأ السبت القادم.

الفريق هاشم عبد المطلب اتهم بتدبير محاولة انقلابية

وأعلن قادة المجلس العسكري في يوليو الماضي احباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة.

وطبقا لبيان أذيع وقتها فإن "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة، وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".

وجرى كذلك توقيف عشرات القيادات في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني على خلفية هذه المحاولة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المسؤول المخابراتي تأكيده انه سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توفر البيانات القانونية الكافية لمشاركته في المحاولة الانقلابية.