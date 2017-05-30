السودان : تمديد حظر السلع المصرية ووقف استيراد التقاوى من القاهرة

الخرطوم 30 مايو 2017 - أصدر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء، قراراً باستمرار حظر السلع المصرية الزراعية ، ووقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر.

النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح - صورة لـ"سودان تربيون"

وكانت وزارة التجارة السودانية أوقفت في سبتمبر الماضي استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال فحوصات معملية، بعد أن حظرت عدة دول استيراد الفاكهة المصرية.

وقالت مسؤول في الادرة العامة للمباحث الجنائية السودانية الإثنين ،إن الفحوصات على عينات من البرتقال المصري أثبتت وجود فطريات تشير الى أنه سقي بمياه الصرف الصحي.

وفى مارس الماضي وسعت السلطات السودانية، من قائمة حظر المنتجات الزراعية المصرية بإضافة السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة،في أعقاب تقارير أشارت لفساد تلك المنتجات.

وأصدر رئيس الوزراء قراره الثلاثاء بناء على توصيات لجنة فنية حكومية شكلتها الحكومة لمتابعة "قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من جمهورية مصر العربية".

ووجه رئيس الوزراء بـ "إنفاذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر".

وأوقف القرار "استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر العربية، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها".

وشدد على "حظر الواردات من جمهورية مصر العربية نهائياً مع قفل الحظائر الجمركية أمام أي واردات مصرية صدر فيها قرار".

ووجه القرار بـ"وقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بسوبا والعبيدية وكريمة وغيرها، على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد."

يشار الى أن حالة التوتر بين الخرطوم والقاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، بإعلان الحكومة على لسان رئيسها عمر البشير تورط مصر في صراع دارفور، عبر دعمها للحركات المسلحة في أعقاب ضبط مدرعات مصرية خلال المعارك التي شهدتها ولايتين في دارفور غربي البلاد، الإسبوع الماضي، بين القوات الحكومية والمسلحين الذين تقاتلهم الحكومة منذ العام 2003.

ونفت القاهرة على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن تكون قدمت أي دعم للمتمردين السودانيين.

وأرجأ وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور زيارة إلى القاهرة كانت مقررة الأربعاء.

وقال غندور في تصريح صحفي يوم الأحد "أبلغنا الأشقاء في مصر بتأجيل الزيارة لانشغالات داخلية على أن تتم في وقت لاحق". دون أن يعطي أي تفاصيل عن طبيعة تلك الانشغالات.

وأضاف "الغرض من الزيارة كان انعقاد اجتماعات لجنة تشاور سياسي متفق عليها مسبقا"،